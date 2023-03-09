انطلاق «أيام الشارقة المسرحية 32» الاثنين المقبل

محمد عبدالسميع (الشارقة) برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الاثنين المقبل 13 مارس، فعاليات الدورة 32 من «أيام الشارقة المسرحية»، بمشاركة 14 عرضاً مسرحيّاً، يصاحبها برنامج ثقافي وفكري وتوزيع لجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها السادسة عشرة. وسلّطت رئيسة اللجنة الإعلامية مريم المعيني، الضوء على أبرز فعاليات «الأيام»، خلال مؤتمر صحفي حضره رئيس دائرة الثقافة بالشارقة عبدالله العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية محمد القصير، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح، مؤكدةً أهمية التظاهرة كملتقى جامع للفرق والأسماء والأنشطة المسرحية المتميزة، مشيرةً إلى المشاركة العربية والندوات الفكرية والتطبيقية المصاحبة، وما تفرزه هذه الدورة من حضور لمخرجين وممثلين وتقنيين من مختلف أجيال المسرح الإماراتي، ومشاركة لأسماء مسرحية عربية، لتكون «الأيام» بمثابة فضاء وصل وحوار وتفاعل بين المشاركين والضيوف على مدى سبعة أيام. ولفتت المعيني إلى احتفاء حفل الافتتاح بمسرحية «رحل النهار» لفرقة مسرح الشارقة الوطني التي قطفت الفوز بجائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، كأفضل عمل مسرحي عربي في إطار مهرجان المسرح العربي في شهر يناير الماضي في الدار البيضاء بالمغرب، خصوصاً أنّ المسرحية عرضت للمرة الأولى في الدورة الماضية لأيام الشارقة المسرحية.
حضور كبير وقالت المعيني إنّ الدورة الحالية ستشهد عروضها حضوراً كبيراً لأسماء راسخة من المخرجين والكتاب والممثلين إلى جانب العديد من الفنانين المسرحيين الشباب، كما ستقدم الأعمال المشاركة على مسارح قصر الثقافة ومعهد الشارقة للفنون المسرحية، ضمن محاور العروض داخل المسابقة وخارجها، وعروض مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، مؤكدةً دعم «الأيام» لاثنين من مخرجي المهرجان الذي ينظّم في الربع الأخير من كلّ عام. وتُعرض في حفل الافتتاح مسرحية «رحل النهار»، إضافة إلى ثمانية عروض تتنافس على جوائز هذه الدورة، هي: «قائمة الجذع» تأليف علي جمال وإخراج عبدالرحمن الملا، وتقدمها فرقة جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، ومسرحية «أغنية الرجل الطيب» من تأليف وإخراج مهند كريم، وتقدمها فرقة جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، ومسرحية «الجلاد» من تأليف أحمد الماجد وإخراج إلهام علي، وتقدمها فرقة مسرح خورفكان، ومسرحية «تفسير بن ياقوت» من تأليف وإخراج علي جمال وتقدمها فرقة مسرح دبي الوطني، ومسرحية «الحي الميت» من تأليف عبدالله ملك وإخراج أحمد الأنصاري، وتقدمها فرقة المسرح الحديث بالشارقة، ومسرحية «تميمة» من تأليف وإخراج محمد صالح وتقدمها فرقة ياس، ومسرحية ميادير من تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج حسن رجب وتقدمها فرقة مسرح أم القيوين الوطني، ومسرحية «زغنبوت» من تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري وتقدمها فرقة مسرح الشارقة الوطني. وتتضمّن «الأيام» كذلك عروضاً ثلاثة خارج المسابقة الرسمية، هي: مسرحية «سلام يا سلامة» من تأليف ناجي الحاي وإخراج عمر غباش وتقدمها فرقة مسرح دبي الأهلي، ومسرحية «مضارب بني كرش» من تأليف وإخراج سالم العيان وتقدمها فرقة مسرح رأس الخيمة الوطني، ومسرحية «احتراق شمعة» من تأليف وإخراج أحمد عبدالله راشد وتقدمها فرقة جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح. ومن عروض مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة يشارك في «الأيام» العرضان: «فشل عرض مسرحي» للمخرج يوسف المغني، و«الآنسة جوليا الجميلة» للمخرجة دنيا بدر. وتحدثت المعيني عن قراءة الندوات النقدية في قصر الثقافة لأبعاد العروض الجمالية وخصائصها الفنية ورؤاها الفكرية، وقالت إنّ لجنة تصنيف العروض ضمت الفنانة التونسية خولة الهادف، والفنان الإماراتي خليفة التخلوفة، والفنان الفلسطيني غنام غنام.
لجنة التحكيم وذكرت أن لجنة تحكيم جوائز الدورة الحالية ضمت الفنان التشكيلي ومهندس الديكور وليد الزعابي (الإمارات)، والمخرج الدكتور مشهور مصطفى (لبنان) والمخرج الدكتور محمد خير الرفاعي (الأردن)، والمخرج والناقد عادل حسان، والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم (مصر). كما تتوزع الجوائز على: أفضل عرض مسرحي، أفضل تأليف، أفضل إخراج، أفضل تمثيل رجالي دور أول، أفضل تمثيل رجالي دور ثانٍ، أفضل تمثيل نسائي دور أول، أفضل تمثيل نسائي دور ثانٍ، أفضل ديكور، أفضل إضاءة، أفضل أزياء وإكسسوار، أفضل تأليف موسيقي ومؤثرات صوتية، أفضل ممثل واعد لأول مرة، وأفضل ممثلة واعدة لأول مرة. كما أشارت إلى جائزة التحكيم الخاصة للفنان العربي المتميّز المشارك في مسابقة أيام الشارقة المسرحية والمقيم في الدولة.
البرنامج الثقافي ومن جهتها، عرضت أمل الحمادي، عضو اللجنة المنظمة لـ «الأيام»، لنشاط البرنامج الثقافي وجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي التي تأسست عام 2007 برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والتي فاز بدورتها السادسة عشرة الفنان البحريني محمد ياسين الذي يكرّم خلال حفل افتتاح الدورة الحالية لـ «الأيام». كما أشارت الحمادي إلى الاحتفاء بالفنان الإماراتي عادل بن سيفان كشخصية مكرّمة، وقالت إنّ الملتقى الفكري سيكون حول عنوان «المسرح والبيئة» وطرق المحافظة عليها من خلال الفن، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب. وذكرت الحمادي ندوة «مباهج المسرح»: شهادات شخصية، و«مسيرتي التمثيلية: نقطة التحول»، وندوة «المحترفات المسرحية العربية: تجارب ومشاهدات»، وندوة «العرض المسرحي العربي: أسرار الاستمرارية». وتشهد أيام الشارقة المسرحية لهذا العام الدورة الحادية عشرة من ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي الذي يحتفي بعدد من المتميزين من طلبة المعاهد وكليات المسرح في الوطن العربي.