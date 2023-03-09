«العويس الثقافية» تستضيف «حجر الرحى»

دبي (وام)

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مساء أول من أمس، عرضاً لفيلم «حجر الرحى» للمخرج والكاتب الإماراتي ناصر الظاهري وموضوعه «العين.. أول من رأت الأحلام»، حيث قدم سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، منذ توليه حكم مدينة العين عام 1946، وإدارته الحكيمة لشؤون المنطقة، في ظروف اقتصادية وصحية وتعليمية صعبة، وكيف نهض بالمنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي، ونظم أمورها.

أنتجَ الفيلم، الكاتب والمخرج السينمائي ناصر الظاهري، برعاية من الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبدعم من مهرجان أبوظبي، ووزارة الثقافة والشباب، كما أُهدي العمل إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، رفيقة درب كفاح زايد الخير في التأسيس والبناء.

وقال الظاهري، إن الفيلم صنع بحب ووفاء لشخصية تاريخية حتى تعرف الأجيال الجديدة طبيعة الحياة التي كانت في الإمارات، وأنه استغرق فيه أكثر من سنتين حيث تم الاعتماد على المادة الأرشيفية وخاصة لدى شركات النفط العالمية للاستفادة منها في الفيلم، مبيناً أن سبب اختيار عنوان الفيلم «حجر الرحى» هو أن حجر الرحى تدور لتصنع التغيير وكان حلم زايد أن يغير الحياة في هذه المنطقة وقد حدث ذلك كما نعرف وكما شاهدنا في الفيلم.

بدوره، قال عبدالحميد أحمد أمين عام مؤسسة العويس الثقافية إن الفيلم فيه الكثير من المشاعر الوطنية، خاصة الشخصيات التي قدمت شهادات حية عن شخصية زايد مما زاد من قيمة المادة التوثيقية.

وقدم عبدالحميد أحمد، أمين عام مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، درعاً تذكارية للمخرج ناصر الظاهري وشكره على عمله القيّم الذي يغني المكتبة السينمائية.