منتدى التحالف الدولي «ألف» يختتم أعمالة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) استضافت أبوظبي منتدى «ألف 2023»، بتنظيم من التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع «ألف» ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وذلك يومي 6 و7 مارس في المجمّع الثقافي في أبوظبي. وشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 200 متخصص مما يزيد على 30 دولة، ناقشوا على مدار يومين الحاجة الملحة لتكثيف المبادرات الرامية إلى حماية التراث الثقافي في مناطق النزاع وما بعد النزاع، بالتزامن مع التصاعد المستمر في التحديات على الساحة الدولية، والكوارث الطبيعية التي تهدد التراث الثقافي العالمي مثل الزلزال الأخير في تركيا وسوريا. افتتح المنتدى ممثلا الدولتين المُؤسِّستين للتحالف، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ونائب رئيس مجلس إدارة «ألف»، وباريزة خياري، نائب الرئيس وممثل فرنسا في المجلس. فيما اختتم معالي سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور توماس س. كابلان، رئيس مجلس إدارة «ألف»، فعاليات الحدث. وركزت حوارات المنتدى على موضوعين رئيسين، تناول الأول ضرورة مواصلة الجهود الساعية إلى حماية التراث الثقافي في مناطق النزاع وما بعد النزاع، في ظل التحديات الحاضرة في المشهد العالمي، كما ظهر مؤخراً في أوكرانيا والقوقاز. فيما تطرق الموضوع الثاني إلى الحاجة المتزايدة والمُلحة لاعتماد سبل أكثر كفاءة وفاعلية للتصدي لتأثيرات التغير المناخي والكوارث الطبيعية. وأكدت النقاشات أيضاً حتمية تطوير مشاريع ملموسة تدعم التنمية المستدامة، والتدريب العملي الميداني، والمشاركة المجتمعية، واستخدام المواد والخبرات والمهارات التقليدية، والممارسات الصديقة للبيئة، واعتماد التدابير الوقائية (إنشاء قوائم جرد المجموعات ذات الأهمية التراثية، والأرشفة الرقمية ثلاثية الأبعاد، وما إلى ذلك) بالإضافة إلى تبني آليات الاستجابة السريعة أثناء الأزمات. وسيتم تعزيز جميع هذه العناصر ضمن خريطة طريق «ألف» للسنوات القادمة. وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ونائب رئيس مجلس إدارة «ألف»، ممثل دولة الإمارات في المؤسسة: «يعكس التزامنا بحماية التراث الثقافي لدولة الإمارات وضمان استدامته للأجيال القادمة رؤيتنا الطموحة والنبيلة في الدائرة مع شركائنا من أصحاب المصلحة والمانحين واللاعبين الرئيسين الذين يدعمون (ألف) وجهودها الحثيثة وعزيمتها القوية لضمان المرونة وسرعة الاستجابة للتهديدات الطارئة لمواقع التراث في مناطق النزاعات، وتحقيق المصالحة بعد الأزمة. وبعد مرور 6 سنوات على انطلاق مهمتنا من أبوظبي، نحن فخورون بدعوة جميع الشركاء في منتدى (ألف) الأول للوقوف على ما حققناه سابقاً ودعم الرحلة نحو التغيير الإيجابي والتطلع بثقة لمستقبل أفضل». ويُعد منتدى «ألف 2023» الأول المنبر الأمثل الذي يجمع الشركاء من حول العالم، ويؤكد تنوع الجهات المشاركة دليلاً واضحاً على عمق واتساع شبكة المتخصصين في مجال التراث والداعمين له الذين جمعتهم «ألف» تحت مظلتها في غضون 6 سنوات فقط، بما في ذلك متاحف ومكتبات ومؤسسات ثقافية من 5 قارات، ومنظمات دولية مثل اليونسكو، والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية «إيكروم»، والمجلس العالمي للمعالم والمواقع «إيكوموس»، والمجلس الدولي للمتاحف «إيكوم»، واتحاد يوروبا نوسترا، ومنظمات غير حكومية مثل الصندوق العالمي للآثار والتراث، ومنظمة تركواز ماونتن، ومنظمة أوفر دو أوريون، ومؤسسة آغا خان، ومشغلون محليون يعملون في دول مثل أفغانستان ومالي والعراق والنيجر وأوكرانيا واليمن وغيرها الكثير. واجتمعت في أبوظبي هذه المجموعة من القيمين والمهندسين المعماريين وعلماء الآثار ومديري المشاريع وغيرهم من الخبراء الساعين إلى تحقيق رسالة مشتركة قوامها حماية التراث الثقافي، وذلك لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وبحث سبل التصدي للتحديات المستجدة. وأسست دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا عام 2017 تحالف «ألف»، ومقره جنيف، عقب «مؤتمر أبوظبي لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر في مناطق النزاع» الذي أقيم عام 2016. ومنذ ذلك الحين، مولت المؤسسة حوالي 180 مشروعاً لحماية التراث الثقافي في مناطق النزاع وما بعد النزاع، بالإضافة إلى حوالي 100 مشروع إضافي لمساعدة المتخصصين في البلدان الأقل قدرة على التصدي لجائحة «كوفيد-19» خلال عامي 2020-2021، و160 مبادرة لصون وحماية التراث الثقافي في أوكرانيا خلال العام الماضي. ومن جانبه، قال الدكتور توماس س. كابلان، رئيس مجلس إدارة «ألف»: «تأسست مؤسسة التحالف الدولي من أجل حماية التراث في مناطق النزاعات (ألف) على الساحة الدولية عام 2017 لتقديم استجابة سريعة للدمار الذي لحق بالتراث الثقافي على مدار العقدين الماضيين. ومنذ ذلك الحين مع الأسف، أصبحت حماية تراثنا الثقافي المشترك عملية أكثر إلحاحاً في ضوء تجدد النزاعات المقلقة حول العالم والزيادة الكبيرة في الكوارث الطبيعية التي تضرب المناطق المعرضة للخطر. ولكن اللافت في الأمر هنا، والذي أكد عليه هذا المنتدى بطريقة مميزة هو أن (ألف) لا تمتلك الوسائل فحسب، بل الأهم من ذلك، وجود تحالف فعلي من الشركاء المخلصين الذين لديهم الشجاعة للمساعدة في حماية وصون التراث الثقافي في كل مكان». يذكر أن فعاليات منتدى «ألف 2023» قد انعقدت في المجمّع الثقافي بمنطقة الحصن في أبوظبي، بما يعكس التزام الإمارات بقيم التسامح والتعايش والسلام من خلال بناء جسور للحوار بين الثقافات.