الجمعة 10 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

جائزة الشيخ زايد للكتاب تُعلن قوائمها القصيرة

أغلفة الأعمال المرشحة
10 مارس 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في تل أبيب

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، عن القوائم القصيرة في فروع «الآداب»، و«المؤلف الشاب» و«الفنون والدراسات النقدية» في دورتها السابعة عشرة، حيث ضمّت القائمة 9 أعمال من مصر والعراق ولبنان والجزائر وتونس والمغرب.
واشتملت القائمة القصيرة لفرع «الآداب» على ثلاثة أعمال اختيرت من بين 12 عملاً وقعت في القائمة الطويلة، فيما تضمنت القائمة القصيرة لفرع «المؤلف الشاب» ثلاثة أعمال من أصل 12 عملاً من القائمة الطويلة، أما فرع «الفنون والدراسات النقدية» فقد اشتمل على ثلاثة أعمال اختيرت من بين 12 عنواناً.
وتشهد القائمة القصيرة لفرع «الآداب» تنافساً بين ثلاثة أعمال هي «القطائع - ثلاثية ابن طولون»، للروائية المصرية ريم بسيوني، الصادر عن دار نهضة مصر للنشر عام 2022، و«إلى أين أيتها القصيدة؟ سيرة ذاتية»، للشاعر والأستاذ الجامعي العراقي علي جعفر العلاق، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2022، و«افرح يا قلبي»، للأديبة والصحافية اللبنانية علوية صبح، الصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع عام 2022.
وضّمت القائمة القصيرة لفرع «المؤلف الشاب» الأعمال الآتية، «فوق جسر الجمهورية»، للكاتبة والروائية العراقية شهد الراوي، الصادر عن دار الحكمة للنشر والتوزيع عام 2020، و«الوحل والنجوم»، للكاتب المصري أحمد لطفي، الصادر عن دار عصير الكتب عام 2022، و«نهاية الصحراء»، للروائي الجزائري سعيد خطيبي، الصادر عن دار هاشيت أنطوان/ نوفل عام 2022.
أما فرع الفنون والدراسات النقدية، فتضمنت القائمة القصيرة الأعمال التالية: «مرائي النّساء: دراسات في كتابات الذّات النّسائيّة العربيّة»، للدكتورة جليلة الطريطر من تونس، الصادر عن الدّار التونسيّة للكتاب عام 2021، و«صور الوجود في السينما والفلسفة»، للكاتب والمفكر المغربي محمد نور الدين أفاية، الصادر عن المركز الثقافي للكتاب عام 2022، و«المؤلفات الموسيقيّة العربيّة الراهنة بين المقامية والتونالية»، للدكتور فاخر حكيمة من تونس، والصادر عن دار مركز الموسيقى العربية والمتوسطية - سوتيميديا للنشر والتوزيع عام 2021.
يذكر أنّ فرع المؤلف الشاب حقق أعلى عدد من المشاركات في الجائزة هذا العام بمشاركات بلغت 954 مشاركة استحوذت على نسبة 30% من إجمالي المشاركات، وجاء فرع الآداب في المركز الثاني بمشاركات بلغت 688 مشاركة بنسبة 22%، كما شهد فرع «الفنون والدراسات النقدية» 286 مشاركة، بنسبة نمو قدرها نحو 5% مقارنة بعدد المشاركات في الفرع ذاته من العام الماضي. وستقوم الجائزة بالإعلان عن القوائم القصيرة لفروعها المتبقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

جائزة الشيخ زايد للكتاب
الإمارات
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الشرطة الألمانية تطالب بالاحترام في ديربي الرور
الرياضي
الشرطة الألمانية تطالب بالاحترام في ديربي الرور
اليوم 15:24
بينيرو «هاتريك» والنابودة «ثنائية» في أبوظبي
الرياضي
بينيرو «هاتريك» والنابودة «ثنائية» في أبوظبي
اليوم 15:20
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
الرياضي
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
اليوم 15:07
ملك بريطانيا يمنح شقيقه إدوارد لقباً جديداً
عربي ودولي
ملك بريطانيا يمنح شقيقه إدوارد لقباً جديداً
اليوم 15:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©