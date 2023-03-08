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ثقافة

«ببلش هير» تجمع الناشرات في «يوم المرأة»

بدور القاسمي خلال إلقاء كلمتها (من المصدر)
9 مارس 2023 01:08

بولونيا (الاتحاد)

نجحت «ببلش هير» PublisHer، المبادرة التي أسستها الشيخة بدور القاسمي، لتعزيز المساواة في مجال النشر وإزالة الحواجز والتحديات المهنية التي تعترض النساء في هذا القطاع، في تحقيق نقلة نوعيّة في مسيرة توسعها وتطوير آليات عملها، حيث شاركت لأول مرة في جناح خاص في واحد من أهم معارض الكتب الدولية، خلال حضورها في معرض بولونيا لكتاب الأطفال.
ومنذ إطلاقها في عام 2019، نظمت «ببلش هير» سلسلة من الفعاليات بهدف تعزيز التواصل والتفاعل لزيادة إدماج النساء في صناعة النشر، على رغم عملها افتراضياً خلال فترة جائحة كورونا.

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التنوع والشمول
وتعهدت الشيخة بدور القاسمي، المؤسسة، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلمات»، بالارتقاء بالمبادرة هذا العام، بدءاً من المشاركة بجناح كبير في معرض بولونيا لكتاب الأطفال التي تحققت بدعم من مديرة المعرض، إلينا بازولي، عضو المجلس الاستشاري لمبادرة «ببلش هير». وتم تصميم جناح منصة «ببلش هير» في معرض بولونيا 2023 على شكل منتدى للجلسات النقاشية وإلقاء الكلمات، بالإضافة إلى عقد الصفقات والاجتماعات، وشهدت المنصة إلى جانب الفعاليات والحوارات، تنظيم حفل إفطار للتواصل والتعارف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أقيم بالشراكة مع دار النشر الكندية «كيدز كان برس» Kids Can Press.
ودعت المبادرة زوار جناحها للإجابة عن استبيان إلكتروني، بهدف تحديد طبيعة أنشطتها المستقبلية التي قد تشمل تحديث دليل «التنوع والشمول في صناعة النشر»، وهو مجموعة أدوات تشخيصية تم وضعها في 2020 لدعم شركات النشر لكي تصبح أكثر تنوعاً وشمولاً، بالإضافة إلى تطوير برامج التوجيه والإرشاد، وتنظيم فعاليات أخرى في قطاع النشر.

إنشاء منصات
أكدت الشيخة بدور القاسمي، في خطابها الافتتاحي خلال حفل الإفطار بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه يجب على الناشرين تضمين أصوات النساء بشكل استباقي في ممارسات أعمالهم وإصداراتهم، لتعزيز التنوع والشمول في النشر.
وأضافت: «لا تزال النساء يواجهن العديد من العقبات، بدءاً بالتحيّز والتمييز على أساس الجنس، وصولاً إلى قلة تقلّدهن للمناصب القيادية، ولهذا السبب، يجب علينا، بصفتنا ناشرين، أن نتحمل مسؤولية إنشاء منصات وتقديم الفرص التي تتيح للنساء التعبير عن أصواتهن، وجعلها مسموعة، والأهم من ذلك جعلها مفهومة».

بدور القاسمي
يوم المرأة
اليوم العالمي للمرأة
يوم المرأة العالمي
معرض بولونيا لكتاب الطفل
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