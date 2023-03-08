رهانات المعرفة

د. عزالدين عناية

يحاكي فعلُ القراءة، إلى حدّ ما، الرحيل وارتياد الآفاق، بما ينطوي عليه من كشف وإثراء يلامسان شخصية المرء ونظرته للوجود. وتبعاً لذلك الدور المنوط بفعل القراءة، وما له من آثار عميقة في شخصية الفرد، بدا التعويل على ذلك الفعل حاسماً في شحذ الوعي وتجديد النظر، لدى الأفراد والجماعات، ومن ثَمّ في تغيير الواقع السائد والتطلّع إلى ما هو أفضل وأرقى. ولو أتينا إلى حقل المعارف والدراسات والأبحاث، فبالكاد يتسنى تطوير حقل من حقول العلوم، الإنسانية والاجتماعية، أو سائر أصناف المعارف، من دون التمعن في تجارب الآخرين، عبر القراءة والمراجعة.

ولطالما يراودنا التغيير بوجهيه، الثقافي والمعرفي، ولكنّنا نغفل عن العامل الرئيس في العملية ألا هو عنصر القراءة. وأكاد أجزم بأن المجتمعات المترقّية في سلّم المعارف هي المجتمعات القارئة، وأن المجتمعات المتردّية في هذا المرقى هي المجتمعات المفرّطة في هذه المزية. فما من شك في أنّ المجتمعات الجامدة يستهلكها الخواء، وتقع فريسة الرتابة واللاشيء، جراء فتور القراءة لديها. وفي ديدني كنتُ أهرع إلى القراءة ولا زلت كلّما هجرني وَحي الكتابة، أو أحسست بضيق في الرؤية وانحسار في الخيال، فأسعى جاهداً لفكّ تلك العزلة وكسر ذلك الطوق بالقراءة. إذ لم تفتأ القراءة لديّ، تشكّل عنصر انفراج من الضيق الذي يطبِق عليَّ، ورافد امتلاء عند نضوب القريحة. وربما في حالتي تُفرَض عليّ القراءة فرضاً لامتهاني الكتابة والتعليم، سواء لغرض البحث أو لغرض الدرس، وكلاهما باتا مواصلة لرحلة الوجود وتحقيقاً لحدّ أدنى من الضمان والأمان في عالم يكتنفه الاضطراب.

القراءة.. قراءات

منذ أن اخترت مجال البحث نهجاً، بتّ أحافظ على توازني بالقراءة والكتابة، وكلّما تقلّص هذان العنصران من إيقاع حياتي اليومية داهمني الاضطراب والاختلال والضجر. فلستُ من هواة جامعِي النصوص والمؤلفات، ولكن من مستهلكيها. ولذلك يصعب أن أجلب ورقاً إلى بيتي سواء كان صحيفة أو وثيقة ولا أسرع لالتهامها ولو بشكل جزئي. فأحياناً تغريني بعض العناوين فأقتنيها أو أستعيرها، وحين أطّلع عليها قد أزداد إجلالاً وإكباراً لأصحابها أو ازدراء وانصرافاً عنهم. إذ أسعى دائماً في قراءاتي لاكتشاف الكُـتّاب والشعراء والباحثين المغمورين والبعيدين عن الأضواء، ولكن يصعب أن أعيد الكرة ثانية مع أحدهم كلما اكتشفتُ سذاجة الطرح أو هزالة المضامين مهْمَا مارس صاحبها لاحقاً من إغواء بالعناوين اللافتة والباذخة. لعلّها وثوقية صارمة لديّ في القراءة، أحاول التخلّص منها والتقليص من غلوائها، غير أني لم أفلح.

وحتى لا نغرق في معالجة طوباوية لموضوع القراءة، فنمجّدُ تعاطيها ونغفل عن مخاطرها، أي من دون إتيان على آثارها الجانبية وما تخلّفه بعض القراءات من انحراف، فإنّ ما يلوح جلياً أنّ القراءة قراءات، فمنها ما هو للاستمتاع ومنها ما هو للاستيعاب، ومنها ما هو للاستنارة والتنوير ومنها ما قد يكون للاستبلاه والتضليل. وكما ثمة قراءة تضيف لصاحبها إبصاراً، فثمة قراءة قد تغرق متعاطيها في العتمة. وكم من قرّاء ألقَتْ بهم قراءاتهم في قعر اللامعقول واللامنطق؟ ولذا وجب التيقظ دائماً عند القراءة، والانغماس في المسطور بعقل ناقد وذهن متيقّظ، وعدم التفريط في التمعّن والتروّي عند القراءة. وأن نترك مساحة للقراءة المغايرة وألا نُستنزَف في المقرَّر والمُملى، وإلا تحوّلت نعمة القراءة إلى انجراف نحو مسارات مُملاة تنافي تطلعات الانعتاق والتحرّر. ولذلك تغدو القراءة بمثابة السباحة، فكلّما تملّكنا فيها فنّ العوم، كلّما صرنا في مأمن من مخاطرها واكتسبنا مزاياها. ولِيكون المقروء حاضراً في صنع التحول الإيجابي، على مستوى شخصي وعلى مستوى جماعي، وجب أن يصحب فعل القراءة إيمانٌ بأنّ الانعتاق بشتى أنواعه، وبمختلف مطالبه، هو رهين ما نختار وما نقرأ. إذ ليست القراءة مجرّد لَهوٍ يُتلهّى به، وإنما الجناح الذي يطير به الحالمون والطريق الذي يطرقه الواقعيون لبلوغ طوبى المعرفة.

ولا يكفي عموماً أن نتصفّح كتاباً ونركن لفعل المطالَعة، وإنما يبقى التساؤل حول ماذا نقرأ؟ وكيف نقرأ؟ ولأي غرض نقرأ؟ فمن الصائب أن نتبع الهوينا فيما يستهوينا، أدباً كان أم تاريخاً أم سياسة، ببصيرة ثاقبة، وألّا نغفل عن الحقول الأخرى، وأن تكون قراءاتنا في تلك الحقول بألسن مختلفة، وإن عازنا الإلمام بألسن أخرى أن نستعين بنقيّ التراجم لنفتح نوافذ على العالم الرحب.

مدرسة طوعية

حريّ للإحاطة بأوضاع القراءة في الواقع، أن نعي الأمر من وجهة نظر من لا يقرؤون أيضاً، وأي انطباعات لهم حول من يقرؤون؟ إذ يُنظر للقراءة في عُرف كثيرين كونها شغلاً، يأتيه طلبة العلم والمدرّسون والعارفون، ومن لفّ لفّهم من أهل الثقافة والبحث والفنون، فهي حكرٌ عليهم. كما يشيع بين جموع واسعة أنّ فعل القراءة ينبغي أن يرتبط بمردودية مباشرة، وإلا فهو من جنس العبث واللهو. وفي حقيقة الأمر ثمة أسْطَرة لفعل القراءة أحياناً في المخيال العام ينبغي التحرر منها، حتى ننزّل القراءة منزلتها الصائبة في الاجتماع وحتى تُطهَّر من ركام ما قد يلفّها. فالقراءة لا تعدو أن تكون مدرسة طوعية في الحياة وليست إلزامية، نرتادها بمحض إرادتنا وقد نهجرها أيضاً بمحض إرادتنا، ولكن نتحمل عاقبة خياراتنا في ذلك.

ففي كثير من الأحيان قد نتعامل مع المعرفة على أساس أنها شيء جامد وثابت، وأن الدور المنوط بنا هو في استحضارها مجدداً، على شاكلة الطبق الجاهز المجمَّد الذي يعاد تسخينه. في حين أن المعرفة عملية بنائية متواصلة يتأتى تطويرها وتهذيبها، وإن اقتضى الأمر تحويرها وتصحيحها، بالقراءة وإعادة القراءة، حتى تكتسب مشروعية الحضور والاستمرار. ولعلّ ذلك الخلط الحاصل لدينا في التعامل مع المعارف، سواء كان في الأدب أو الاجتماع أو التاريخ أو الدين أو ما شابه ذلك، كونها مكتَملة ويكفي استحضارها وليس اكتسابها مجدّداً عبر الاطلاع والقراءة، هو خلطٌ متأتٍّ من ركون وتسليم بما أنجزه السابقون والآخَرون، ولذلك قد تأتي قراءاتنا في تلك المجالات، في المجمل، من صنف الاتباع لا الإبداع ومن صنف الترديد لا التفكيك.

صور ودلالات

أعرف كثيراً من الزملاء، في مهن التدريس والتعليم، في المؤسسات الجامعية، طووا السنين الطوال في مشوارهم المهني، لم يكتبوا خلالها قصيدة، ولم ينشروا فيها مقالة، ولم يدوّنوا فيها نصّاً، ولم يدفعوا بحثاً للمطابع، وأتساءل ما الذي فعلوه بأوقاتهم؟ وما الذي دهاهم ليختاروا هذا المسار؟ وكيف تسنى لهم الترقي في سلّم الوظيفة؟ أخيراً أسرّ لي أحدٌ من هذه الطائفة المقعَدة خبر نشر كتاب بمقابل معلوم وبسحبٍ محدود، حتى يُحشَر ضمن ملفّ الترقي في سلّم الوظيفة التعليمية، فأي فائدة للمتعلّمين والدارسين من ذلك الإنجاز؟ والأدهى أن هذا الصنف من «المعلِّمين الكذبة» يلهج صباح مساء بالحاجة إلى التغيير والتجديد!أحياناً يغفل الناس عن فعل القراءة المرادف للتطور والترقي، ولاسيما في المجالين الدراسي والعملي، وأن التفريط في القراءة والتهاون فيها مدعاة إلى التقهقر وضيق الأفق، معرفياً وعملياً. ولكن هذا ينبغي ألا يجعلنا نختزل القراءة في التهام الأحرف والكلمات، أو في مجرّد طيّ الصفحات، فالقراءة الحقة هي التمعّن في ما تنطوي عليه الأحرف المرصوفة أمام ناظرينا من معان، حين نسافر معها إلى صور ودلالات وعوالم نائية، فتغدو القراءة محاوَرة فعلاً.