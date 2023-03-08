النهج الإماراتي واستراتيجية القراءة

إبراهيم الملا

يُعدّ تعميم «ثقافة القراءة» مؤشراً رئيساً للنجاح المستقبلي في التعليم الإضافي، الذي يلي المرحلة الدراسية حيث ينخرط أفراد المجتمع في معترك الحياة والوظيفة العملية، وهم ممتلكون لأدوات الوعي القيَمي والتراكم المعرفي المعينة لهم في فهم التحولات والانعطافات الداخلية والخارجية من حولهم، وبالتالي يمكنهم استيعابها والقدرة على التعامل معها والتكيّف مع تغييراتها، ويقوم مفهوم القراءة المنتجة للتغذية العكسية الإيجابية، على الاستراتيجيات المعرفية السبع للقراءة وهي: التنشيط، والاستنتاج، والمراقبة، والتوضيح، والتساؤل، والبحث، والاختيار، والتلخيص، والتنظيم المرئي.

وقد آمنت دولة الإمارات منذ بدايات قيام الاتحاد بأهمية فعل: «القراءة» كرهان وجودي يضمن الاستدامة الحضارية، والعلم المستنير، والتنمية البشرية، واستقلالية القرار، والوحدة الوطنية، خصوصاً مع بدء النقلة الكبيرة من مرحلة «الكتاتيب» القائمة على النمط الفطري في التعليم، إلى مرحلة ثقافية وتعليمية واعدة ومبشرّة تجسدّت في المدارس النظامية والمناهج التربوية المعنية بإنشاء أجيال قادرة على النهوض بالبنى التحتية للمدن الحديثة، وما يرافقها من تطور طبيعي على جميع الأطر والمستويات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والسياسية، وكان الاعتماد على الخطة التطورية هذه نابعاً من الاستراتيجيات المعرفية للعمليات العقلية التي يستخدمها الطلبة والقرّاء لاستخراج وبناء المعنى من النص ولإنشاء هياكل المعرفة في الذاكرة طويلة المدى.

تحول حضاري

أطلق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، على عام 2016 «عام القراءة» لإرساء ثقافة القراءة في الإمارات. وعليه، تم إعداد إطار وطني متكامل، يُنشئ جيلاً قارئاً، ويُرسخ الإمارات كعاصمة عالمية للثقافة والقراءة والمعرفة، وقد تأسست «اللجنة الوطنية العليا لعام القراءة» لكي تتولى مسؤولة تنسيق كافة الجهود وإطلاق المراحل التنفيذية الرامية إلى تحقيق الأهداف المنشودة من المبادرة.

وقد غرس مؤسس دولة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أولى بذور هذا التحوّل الحضاري من خلال عمله الدؤوب على محو الأمية، فأمر بإلزامية التعليم وإتاحته مجاناً لكل أفراد المجتمع، كما أمر بإنشاء المدارس الحكومية لجميع الفئات العمرية، وكانت الفترة المسائية مخصصة لتعليم كبار السن باعتبارهم شريحة اجتماعية مهمة يبدأ دورها الحيوي داخل الأسرة كنواة أساسية في كل المجتمعات الطموحة لمعانقة المستقبل ومواجهة تحدياته.

وبمناسبة الاحتفاء بشهر القراءة في الإمارات خلال مارس من كل عام، فإن استعادة تلك المحطة المتعلقة بالمشروع الوطني لمحو الأمية في الدولة، هي استعادة تضيء على الجهود المبكرة لقادة وحكام الإمارات وعلى رأسهم القائد المؤسس الشيخ زايد بحكمته وبُعد نظره ورغبته الحثيثة في الحفاظ على المُقَدّرات والثروات المادية والمعنوية في المكان، حيث توالت في عهد الشيخ زايد الجهود والخطط اللوجستية لخفض نسبة الأمية في المجتمع الإماراتي، انطلاقاً من مقولته الشهيرة: «إن بناء الإنسان في المرحلة المقبلة ضرورة وطنية وقومية»، وكان من أهم جهود الدولة في محو الأمية إصدارها قانون إلزامية التعليم رقم (11) في عام 1972، الذي يلزم الوالدين أو الوصي القانوني بإرسال الأبناء إلى المدرسة، كما دعم الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الحراك التأسيسي لدعم المرأة وضرورة تعليمها كي تشارك الرجل في العملية التنموية الناهضة بالدولة، وخصوصاً أن دور المرأة دور محوري في الأسرة لمساهمتها القوية بظهور أجيال جديدة مثقفة وقادرة على تحمل مسؤولية بناء المجتمع وتطويره.

وبعد هذه النقلة الحضارية اللافتة باتت الأمية شبه معدومة في دولة الإمارات، بعد أن حققت المؤسسات التعليمية المختلفة قفزات كبيرة في سبيل محوها، وأصبحت تحتل مرتبة متقدمة على المستوى العالمي في مجال التعليم، وانتهجت المدارس والهيئات الأكاديمية في سنوات قليلة لاحقة أحدث البرامج والطرق، سواء في المدارس والجامعات المحلية، أو من خلال البعثات الخارجية لدراسة التخصصات النادرة بمختلف دول العالم.

دلالات الأرقام

وتشير الأرقام الرسمية في الإمارات إلى أن معدل الأمية يقل بكثير عن 1%، ما يمثل إنجازاً رائعاً لم يكن ليتحقق لولا الاهتمام المطلق بالتعليم وبآليات القراءة النظرية والتطبيقية من قبل قادة الدولة، وقد توّج مشروع التعليم بالإمارات في مرحلته التمهيدية بتأسيس جامعة الإمارات في العين كأولى جامعات الدولة في عام 1977، وهي الجامعة التي انبثقت منها نخبة كبيرة من الباحثين والأكاديميين والمثقفين الإماراتيين.

وفي عام 2012، أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً اتحادياً جديداً بشأن إلزامية التعليم، ليحل محل القانون السابق، ليتم بموجبه تعديل المراحل التعليمية التي تشملها إلزامية التعليم وسن الإلزام، ويكون إلزامياً لكل فرد من المجتمع بلغ 6 سنوات، ويظل الإلزام سارياً حتى نهاية التعليم أو بلوغ سن الـ18 أيهما أسبق، ولتشمل إلزامية التعليم جميع المراحل الدراسية حتى الثانوية.

كما شهدت الإمارات منذ وضع تلك اللبنات التأسيسية والمبكرة وإلى اليوم، ازدهاراً حافلاً ونوعياً ومبهراً في مجالات القراءة والتعليم الأكاديمي التخصصي، بعد إنشاء جامعات ومعاهد وكليات متنوعة ومعاصرة بمناهجها وطرائقها، وصولاً إلى ما نشهده اليوم من طفرة تقنية أثمرت عن الوصول للمريخ، وملامسة وكشف الفضاء والآفاق الكونية.

معارض الكتب

وأسهمت معارض الكتب في دولة الإمارات في السبعينيات وما بعدها، ومن أهمها معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومعرض الشارقة القرائي للطفل، وغيرها من معارض الكتب في إمارات ومناطق الدولة كافة في ترسيخ ثقافة القراءة، وإنشاء المكتبات المنزلية، ورعاية المواهب الشابة، والاحتفاء بالمؤلفين، وظهور المكتبات بالأحياء السكنية، ودعم الناشرين، واستقطاب محبي الكتب، والتحول إلى المكتبات الرقمية، من خلال مبادرات نوعية أفرزت العديد من الظواهر الإيجابية المتمثلة في اتساع وتنوع شريحة القرّاء. وتحوّل فعل القراءة إلى منصة قوية للإبداع والابتكار وتوليد الأفكار الملهمة من أجل خلق بيئة ثقافية مستدامة تضمن رخاء ورفاهية واستقرار المجتمع، وتحفيزه على دعم المدارس لتقويم تدريسها للقراءة المبكرة وخاصة في سنوات الدراسة التمهيدية، كما ساهمت هذه المعارض في تشجيع القراءة ودعمها للانتقال نحو مسار تصاعدي للتنمية الثقافية محلياً، وصولاً للمجال الإقليمي والمحيط الدولي. وهذه التراتبية المتدرّجة طرحت ثمارها الثقافية الناضجة في دروب التنوير ومسالك الوعي، والتي اختارت الدولة خريطتها الدالّة وأهدافها الاستراتيجية منذ البداية، لأن نجاح أي مشروع ثقافي كبير مرتبط بالركائز والأسس الداعمة له، والمتمثّلة في: التبصّر والتخطيط والعناية والرعاية، خصوصاً أن القراءة المتبحرة والعميقة تقودنا للاهتداء بالعقل الذي هو مبتدأ الفعل، وهو الكفيل بالتسامي فوق الغرائز البشرية السلبية القائمة على الصغائر والنظر القاصر، غرائز مثل: الأنانية والعنصرية والجشع والتمحور حول الذات، فـ«الرباط الكوسموبوليتي» بين شعوب العالم إذا صحّ الوصف، لا يتأسس إلاّ على الحوار والتعايش وتبادل المعارف والخبرات، والشعوب المنغلقة وذات الفكر الأحادي لا يمكن أن تزدهر وتنمو وتواكب التطور المدني والعلمي والحضاري.

تحدّي القراءة

شهد عام 2016 إطلاق خطة استراتيجية وطنية عشرية للقراءة، لتعزيز مهارات الإلمام بالقراءة والكتابة في الدولة، وتشجيع الجميع على تضمين القراءة كممارسة يومية وجعلها أسلوب حياة بحلول عام 2026، وارتكزت الاستراتيجية الوطنية للقراءة على ستة أهداف هي: تعزيز دور الأسرة والمجتمع في تغيير سلوكيات القراءة لدى الأفراد، وتحسين مستوى الأنظمة التقييمية والتعليمية في دعم القراءة، وتفعيل دور الإعلام في دعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للقراءة في مجال العمل، وبناء الأنظمة والبنية التحتية اللازمة لتعزيز التعلم، وإثراء محتوى مواد القراءة في الدولة.

أمّا القانون الوطني للقراءة، فيُعدّ أول قانون من نوعه في الدولة، يُرسي القراءة كقيمة ثقافية، حيث يهدف إلى جعل القراءة ممارسة يومية في المرافق العامة على مستوى الإمارات، مثل المجمعات التجارية والمقاهي، وذلك عن طريق توفير مواد القراءة للزائرين، كما يُلزم القانون أيضاً المدارس والجامعات بإثراء مكتباتها وتشجيع طلابها على القراءة، ويسعى إلى ترسيخ قيمة وأهمية الكتب بين الطلاب، من خلال المحافظة عليها أو إعادة استخدامها أو التبرع بها.

ومن جانب آخر، يعد مشروع «تحدي القراءة العربي» أكبر مبادرة عربية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2015 لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي، لأن «غرس حب القراءة في نفوس الصغار» -كما يرى سموه- هو غرس لأسس التقدم والتفوق لبلداننا، وهو السبيل لتنمية الوعي العام والارتقاء به لأخذ موقع متقدم عالمياً، وتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في جميع المجالات.