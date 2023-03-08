الخميس 9 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

"شاعر المليون" تضيء على أهمية الجوائز الثقافية والشعرية

"شاعر المليون" تضيء على أهمية الجوائز الثقافية والشعرية
8 مارس 2023 21:11

 صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي العدد 194 من مجلة "شاعر المليون"، مشتملاً على عدد الموضوعات المتنوعة والاستطلاعات والأخبار الثقافية، كما سلط الضوء على أهمية الجوائز الثقافية والشعرية في عالمنا العربي.وتناولت كلمة العدد، التي جاءت تحت عنوان "لقب أمير الشعراء على بعد قصيدة أو قصيدتين"، محطات البرنامج ونجاحاته التي حققها في الموسم العاشر ومواسمه السابقة، ودور عشاق الشعر العربي الذين عايشوا أجواء مفعمة بالتنافس خلال الموسم الحالي، كان فرسانها الشعراء الذين توافدوا من مختلف دول العالم العربي رغبة في الحصول على اللقب الشعري الأهم.
كما تطرقت إلى توقعات المتابعين الذين ينتظرون منافسة كبيرة في الحلقة الختامية من البرنامج، ويأملون في أن يتوّج باللقب من يستحقه، وأن يصنع الشعراء في ختام الموسم لوحة شعرية مدهشة تعبّر عن تلك القيمة والمكانة التي حصدها البرنامج منذ انطلاقته قبل عقد ونصف من الزمن.


أخبار ومتابعاتضم العدد أيضاً مجموعة من الأخبار والمتابعات، أبرزها ختام مهرجان الظفرة 16، وتتويج الفائزين ببيرق الإمارات ضمن فعاليات المهرجان، إلى جانب مشاركة أكاديمية الشعر في معرض مسقط الدولي للكتاب 2023، وأبرز مجريات برنامجي المنكوس وأمير الشعراء.
وفي استطلاع موسع، أضاء العدد على أهمية الجوائز الثقافية والأدبية في عالمنا العربي، ودورها في تنشيط الحراك الثقافي في المنطقة، إذ أكد عدد من الشعراء أنها باتت ضرورة، ولا بد من إطلاق المزيد منها حتى يحصل المبدع العربي على المكانة والتكريم المستحق.
وفي استطلاع آخر، تطرق عدد من نجوم مسرح شاطئ الراحة إلى أسباب الشهرة، ومعايير التقييم وأبرز التحولات التي طرأت على الساحة الشعرية في السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت مكتظة بالشعر المستهلك، وأكدوا في الوقت نفسه أن هناك جمهوراً رصيناً يتابع بدقة ولا يحب الضجيج في الغالب.

أخبار ذات صلة
مجلس الشيوخ الفرنسي يقرّ رفع سنّ التقاعد
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
المصدر: وام
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
مجلس الشيوخ الفرنسي(أرشيفية)
عربي ودولي
مجلس الشيوخ الفرنسي يقرّ رفع سنّ التقاعد
اليوم 07:12
نورة الكعبي ولانا نسيبة خلال الاجتماع مع طارق أحمد وباربرا وودورد (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
اليوم 01:47
أسلحة تم ضبطها مع الحوثيين (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: استمرار تهريب السلاح يفضح نيات «الحوثي»
اليوم 01:46
مهاجرون في تونس يستعدون للعودة إلى بلادهم (رويترز)
عربي ودولي
تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©