"شاعر المليون" تضيء على أهمية الجوائز الثقافية والشعرية
"شاعر المليون" تضيء على أهمية الجوائز الثقافية والشعرية
8 مارس 2023 21:11
صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي العدد 194 من مجلة "شاعر المليون"، مشتملاً على عدد الموضوعات المتنوعة والاستطلاعات والأخبار الثقافية، كما سلط الضوء على أهمية الجوائز الثقافية والشعرية في عالمنا العربي.وتناولت كلمة العدد، التي جاءت تحت عنوان "لقب أمير الشعراء على بعد قصيدة أو قصيدتين"، محطات البرنامج ونجاحاته التي حققها في الموسم العاشر ومواسمه السابقة، ودور عشاق الشعر العربي الذين عايشوا أجواء مفعمة بالتنافس خلال الموسم الحالي، كان فرسانها الشعراء الذين توافدوا من مختلف دول العالم العربي رغبة في الحصول على اللقب الشعري الأهم. كما تطرقت إلى توقعات المتابعين الذين ينتظرون منافسة كبيرة في الحلقة الختامية من البرنامج، ويأملون في أن يتوّج باللقب من يستحقه، وأن يصنع الشعراء في ختام الموسم لوحة شعرية مدهشة تعبّر عن تلك القيمة والمكانة التي حصدها البرنامج منذ انطلاقته قبل عقد ونصف من الزمن.
أخبار ومتابعاتضم العدد أيضاً مجموعة من الأخبار والمتابعات، أبرزها ختام مهرجان الظفرة 16، وتتويج الفائزين ببيرق الإمارات ضمن فعاليات المهرجان، إلى جانب مشاركة أكاديمية الشعر في معرض مسقط الدولي للكتاب 2023، وأبرز مجريات برنامجي المنكوس وأمير الشعراء. وفي استطلاع موسع، أضاء العدد على أهمية الجوائز الثقافية والأدبية في عالمنا العربي، ودورها في تنشيط الحراك الثقافي في المنطقة، إذ أكد عدد من الشعراء أنها باتت ضرورة، ولا بد من إطلاق المزيد منها حتى يحصل المبدع العربي على المكانة والتكريم المستحق. وفي استطلاع آخر، تطرق عدد من نجوم مسرح شاطئ الراحة إلى أسباب الشهرة، ومعايير التقييم وأبرز التحولات التي طرأت على الساحة الشعرية في السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت مكتظة بالشعر المستهلك، وأكدوا في الوقت نفسه أن هناك جمهوراً رصيناً يتابع بدقة ولا يحب الضجيج في الغالب.