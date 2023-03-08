جمعية الناشرين تعزز حضور الإنتاج الفكري الإماراتي دولياً
جناح جمعية الناشرين
8 مارس 2023 19:20
الشارقة (وام) تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في الدورة ال 60 من معرض بولونيا لكتاب الطفل المقام حالياً في مدينة بولونيا الإيطالية، تعزيزاً لحضورها الفاعل في المحافل الثقافية المحلية والدولية، وسعياً منها في دعم صناعة النشر في الإمارات والتعريف به. وتعرض الجمعية من خلال جناحها أهم ّإصدارات الناشرين المخصَّصة للأطفال، التي تتنوع بين الكتب الأدبية والعلمية والتعليمية تأليفاً وترجمة، ويستقبل الجناح عدداً من الناشرين الإماراتيين، كما تنظم الجمعية مجموعة من اللقاءات بين ممثلي الجمعية وناشرين ومثقفين عرب ودوليين، بهدف الاستفادة من الخبرات في مجال صناعة النشر، وتعزيز التواصل بين الناشرين الإماراتيين والدوليين، وتيسير كلّ السُّبل أمام المهتمين بتأسيس شركات للنشر في الأسواق العربية. وتشارك الجمعية في فعاليات "بولونيا بوك بلاس" الحافلة بالندوات والبرامج، ما يمنح الناشرين الإماراتيين المشاركين ضمن جناح الجمعية فرصة لتبادل الخبرات فيما بينهم، وبحث سبل التعاون المشترك على صعيد موضوعات شتّى، من ضمنها: آليات بيع حقوق النشر وكيفية الحصول عليها.
ترويج وتفاعل ودور النشر الإماراتية في معارض الكتب العالمية الكبرى بهدف الترويج لأعمالها، وتوسيع قاعدة علاقاتها الاستراتيجية مع أٌقرانها الدوليين، ترسيخاً لمفهوم التفاعل بين مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية، فضلاً عن الاطلاع على أهمّ التجارب العالمية في صناعة كتب الأطفال.وعبر مبادرة جديدة مواكبة لتقنيات العصر تهدف إلى دعم مشاركة دور النشر الإماراتية في معارض الكتب المحلية والدولية، تتيح الجمعية للدُّور التي تنضوي تحت مظلّتها وليست مشاركة في المعرض، إمكانية عرض إصداراتها، وعقد صفقات بيع وشراء حقوق النشر عن بُعد، وذلك باستخدام تقنية رموز الاستجابة السريعة "QR Codes" ، الخاصة بالكتب، ومن خلال مسح تلك الرموز توفر هذه المبادرة أمام جمهور المعرض فرصة الاطلاع على إصدارات 25 دار نشر إماراتية، وذلك ضمن جهود الجمعية الهادفة إلى التعريف بحركة النشر وصناعة الكتاب في الإمارات. يضم جناح الجمعية جدار "تويتر"، ومرآة تسمح للزائرين التفاعل معها من خلال مشاركة عناوين كتبهم أو رواياتهم المفضَّلة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويشكل الجناح منصَّة للناشرين من أجل التواصل مع أعضاء الجمعية، ومناقشة فرص تداول الكتب وإمكانات ترجمتها، مع التركيز على ترجمة الأدب الإماراتي إلى أكثر اللغات العالمية انتشاراً.