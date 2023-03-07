الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

شما بنت محمد: القراءة ترفع قدرات العقل والتفكير الإبداعي

صورة جماعية خلال محاضرة شما بنت محمد بن خالد بمشاركة روضة بنت نهيان بن زايد (وام)
8 مارس 2023 01:37

هويدا الحسن- ووام (العين)

أخبار ذات صلة
مركز أبوظبي للغة العربية يطلق برنامج «قلم للكتابة الإبداعية»
10 مبادرات معرفية لـ «تريندز» في شهر القراءة

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التعليمية والثقافية، أن القراءة ليست مجرد هواية، بل يجب أن تكون سلوكاً أساسياً ويومياً في حياة كل إنسان.
جاء ذلك خلال محاضرة قدمتها الشيخة شما بمشاركة الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، تحت عنوان «القراءة شغف المعرفة»، عقب افتتاح معرض «المشروع الشخصي والابتكار»، الذي تنظمه مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي، بحضور أمل العفيفي عضو مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، وعضوات مجلس الأمهات.
وقالت خلال المحاضرة: إن الابتكار هو الطاقة الحقيقية التي تقود المجتمعات إلى الحضارة والتطور، والابتكار هو نتيجة حتمية لثراء المجتمع بالعقول التي تتربى على التفكير النقدي، عبر طرح الأسئلة في محاولة للإضاءة على الجوانب المخفية من المعرفة. 
وأضافت أن تلك العقول لا تنضج إلا على الشغف بالمعرفة، والقراءة هي السلوك الدافع نحو هذا الشغف، ولذلك حرصتُ اليومَ على أن يكون حديثنا عن القراءة كحاضنة لشغف المعرفة، مشيرة إلى أن القراءة هي الطريق للسعادة، لأنها تجعلنا نرى ما لا يراه الآخرون، وتخلق في عقولنا مساحات واسعة من المعرفة.
وقالت: «لا أدعوكم للتخلي عن هواتفكم المحمولة، لكن أدعوكم لمنح الكتاب 6 دقائق من وقت الهاتف المحمول، لنبدأ فيها مرحلة جديدة من حياتنا»، مشيرة أن للكتاب دوراً مهماً، فالقراءة هي طريق للنجاح والتطور، فالقراءة تنمي رصيدك المعرفي وترفع من قدرات العقل في التفكير والإبداع، والقراءة تساعد الإنسان على التغيير للأفضل.

شما بنت محمد بن خالد آل نهيان
مؤسسات محمد بن خالد الثقافية
الثقافة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
الإمارات
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
اليوم 15:25
من موقع الحادث
عربي ودولي
أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم على خط «نورد ستريم»
اليوم 15:11
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يُعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
اليوم 15:06
الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بـ"يوم المرأة"
الإمارات
المرأة الإماراتية: حضور محلي وازن.. وأدوار عالمية لمواجهة التحديات
اليوم 15:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©