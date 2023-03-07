شما بنت محمد: القراءة ترفع قدرات العقل والتفكير الإبداعي

هويدا الحسن- ووام (العين)

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التعليمية والثقافية، أن القراءة ليست مجرد هواية، بل يجب أن تكون سلوكاً أساسياً ويومياً في حياة كل إنسان.

جاء ذلك خلال محاضرة قدمتها الشيخة شما بمشاركة الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، تحت عنوان «القراءة شغف المعرفة»، عقب افتتاح معرض «المشروع الشخصي والابتكار»، الذي تنظمه مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي، بحضور أمل العفيفي عضو مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، وعضوات مجلس الأمهات.

وقالت خلال المحاضرة: إن الابتكار هو الطاقة الحقيقية التي تقود المجتمعات إلى الحضارة والتطور، والابتكار هو نتيجة حتمية لثراء المجتمع بالعقول التي تتربى على التفكير النقدي، عبر طرح الأسئلة في محاولة للإضاءة على الجوانب المخفية من المعرفة.

وأضافت أن تلك العقول لا تنضج إلا على الشغف بالمعرفة، والقراءة هي السلوك الدافع نحو هذا الشغف، ولذلك حرصتُ اليومَ على أن يكون حديثنا عن القراءة كحاضنة لشغف المعرفة، مشيرة إلى أن القراءة هي الطريق للسعادة، لأنها تجعلنا نرى ما لا يراه الآخرون، وتخلق في عقولنا مساحات واسعة من المعرفة.

وقالت: «لا أدعوكم للتخلي عن هواتفكم المحمولة، لكن أدعوكم لمنح الكتاب 6 دقائق من وقت الهاتف المحمول، لنبدأ فيها مرحلة جديدة من حياتنا»، مشيرة أن للكتاب دوراً مهماً، فالقراءة هي طريق للنجاح والتطور، فالقراءة تنمي رصيدك المعرفي وترفع من قدرات العقل في التفكير والإبداع، والقراءة تساعد الإنسان على التغيير للأفضل.