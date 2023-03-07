10 مبادرات معرفية لـ «تريندز» في شهر القراءة

أبوظبي (الاتحاد)

يواكب مركز تريندز للبحوث والاستشارات شهر القراءة، الذي انطلق مطلع مارس الجاري بفعاليات ومبادرات معرفية عالمية نوعية عنوانها قراءة الحاضر بعين المستقبل، والمشاركة في صنعه.

ويسعى تريندز، من خلال 10 مبادرات تشكل برنامجاً ثقافياً يشمل برامج وندوات وورش عمل، إلى رفد الحركة المعرفية والثقافية بمواد وأنشطة تشجع القراءة، وتشكل إضافة تُغني الساحة الفكرية، وتقدم رؤى بحثية وازنة تساعد المهتمين والطلاب والأكاديميين، وتسهل عليهم وضع الحلول وقراءة الأحداث بعين متدبرة حصيفة.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، إن هذه المبادرات والفعاليات في شهر القراءة تأتي في صميم عمل المركز الرامي إلى نشر المعرفة ببعدها البحثي الاستشرافي، كما تأتي إيماناً منه بأن القراءة هي مفتاح المعرفة وطريقها السالكة.

وأضاف أن شهر القراءة يمثل فرصة موسمية ثمينة للاحتفاء بالكتاب والكتب بوصفها مصدراً لاكتساب المعارف وتوسيع المدارك والتشجيع على البحث العلمي.

وشدد الدكتور العلي على أهمية القراءة بجميع أشكالها وعلى اختلاف محاملها ورقيةً كانت أو إلكترونية، مؤكداً أنها مفتاح بناء العقول ومورد للأفكار التي تسهم في بناء الأوطان، ورفع الرصيد الثقافي لأبناء المجتمع بما يحقق استدامة تعزيز المعرفة التي تشكل بوابة الاستدامة بشكل عام.

وأعلن الدكتور محمد العلي أن تريندز، وتزامناً مع شهر القراءة، قرر إهداء مجموعة من أحدث إصداراته البحثية إلى عدد من المكتبات العامة، بهدف رفدها بمحتوى معرفي جديد.

تنمية الوعي

من جانبه، قال طلال الحمادي، رئيس قطاع الشؤون الإدارية بتريندز، إن إطلاق هذه المبادرات جاء إيماناً من المركز بأهمية القراءة، فهي العنوان الرئيسي لتنمية الوعي الفكري والثقافي، وأحد مقومات النهضة الثقافية للدول ودليل تميزها عن غيرها.

وبين طلال الحمادي أن حرص «تريندز» على التفاعل مع شهر القراءة جاء أيضاً تأكيداً على الأهداف النوعية للقراءة، التي تعدُّ أهم وسائل نقل ثمرات العقل البشري ومنجزاته، كما أنها تشكل النهضة الثقافية للمجتمع.