أحمد بن ركاض: المرأة فاعلة في قيادة الحراك الأدبي والفني
أحمد بن ركاض العامري
7 مارس 2023 19:46
الشارقة (الاتحاد) قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام: «إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة فرصة لتقدير المساهمات التي قدمتها المرأة تاريخياً للنهوض بالمعرفة الإنسانية، وبناء مجتمعات تقدر العلم والأدب، وتؤمن بالكتاب سبيل ارتقاء وتحضر، فكل أديبة ومفكرة، وناشرة، هي نموذج يحتذى به أمام الأجيال المقبلة والمعاصرة، لإدراك أثر القراءة والتعلم والإبداع على بناء المجتمعات والأمم». وأضاف: «نفخر في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن المرأة بكل أدوارها ظلت شريكاً داعماً لمسيرة النهضة التي حققتها الدولة، وشكلت تجربتها نموذجاً ملهماً للنساء في المنطقة والعالم العربي، خاصة عند الحديث عن المرأة في قطاع العمل الثقافي، فقد برزت أدوارها، وظلت فاعلة في قيادة الحراك الأدبي، والفني، وفي تقديم التجربة الثقافية والحضارية لدولة الإمارات على مستوى العالم، حتى باتت المرأة الإماراتية قائدة لكبرى المؤسسات الثقافية الدولية».