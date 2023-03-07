«الفجيرة الإبداعي» ينظم ملتقى «مبدعو لغة الضاد»

الفجيرة (وام)

نظم مركز الفجيرة الإبداعي فعاليات ملتقى «مبدعو لغة الضاد»، بالتزامن مع فعاليات شهر القراءة، ضمن برامج المركز في مجال اللغة العربية. وتضمن الملتقى جلسة حوارية ونقاشية شارك بها خالد الهنداسي، كاتب وباحث في التراث، والدكتور فواز ضيف الله، كاتب، وعائشة الظنحاني، كاتبة في مجال التراث، وأدار الجلسة الكاتب والإعلامي علي الزوهري، وذلك بحضور وداد الحمودي مدير مركز الفجيرة الإبداعي، وجمهور من أبناء الإمارة.

وتناولت المحاور عدة جوانب من أهمها دور اللغة العربية في صون التراث، وأهمية الحفاظ على اللغة العربية، في ظل التطور المتسارع في العالم، وتسخير كافة الجهود للمحافظة على اللغة، وتعزيز الدور التربوي في ترسيخ حب اللغة من خلال العائلة.