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ثقافة

"أمير الشعراء" يصل إلى محطته الختامية وإعلان الفائز غداً

"أمير الشعراء" يصل لمحطته الختامية وإعلان الفائز غداً
7 مارس 2023 13:39

يتنافس 6 شعراء على الفوز بلقب "أمير الشعراء" في موسمه العاشر والذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

وتشهد الحلقة الختامية التي تقام غدا على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي منافسة بين ستة شعراء "شاعرتين و4 شعراء" من 5 دول، أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط.

وأعلنت لجنة التحكيم في الحلقة الماضية عن نتائج تقييمها للشعراء الستة من ثلاثين درجة، ونالت عائشة السيفي من سلطنة عمان ونجاة الظاهري من الإمارات 25 درجة لكل منهما، وحصل إبراهيم توري  من السنغال وعبد الله العنزي من السعودية على 24، بينما حصل محمد محاسنة من الأردن  على 21 وحصل عبد الواحد بروك من المغرب على 20 درجة.

يشار إلى أن آلية التنافس للوصول إلى اللقب تشمل محطات عدة حيث تتوزع حلقات البرنامج على مرحلة أولى يتأهل في نهايتها 15 شاعراً، ومرحلة ثانية يتأهل في ختامها ستة شعراء، ومرحلة ثالثة يتنافس فيها الشعراء الستة من المركز السادس إلى الأول، وتقدم إدارة البرنامج جائزة قدرها مليون درهم  لصاحب المركز الأول بالإضافة إلى منحه لقب أمير الشعراء، وبردة الشعر، وخاتم الإمارة، أما الفائز بالمركز الثاني فيحصل على 500 ألف درهم ، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف درهم، ويمنح صاحب المركز الرابع جائزة قدرها 200 ألف درهم.

 

 

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