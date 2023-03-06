وزير الثقافة العراقي يستقبل أمين عام الهيئة العربية للمسرح

محمد عبدالسميع (الشارقة)

التقى معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، في بغداد، إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، عشية وصوله العاصمة العراقية في زيارة عمل لبدء الترتيبات والإجراءات الخاصة باحتضان العراق للدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي، وقد صرّح الدكتور البدراني بأن العراق بفنانيه ومسؤوليه وعلى كل المستويات يرحبون بانعقاد هذا المهرجان العربي المهم في بغداد، مؤكداً دعم الوزارة لأية إجراءات من أجل إنجاح عقد دورة متميزة من هذا المهرجان، معتبراً أنها مناسبة مهمة للعراق مهد الحضارات ورائد الثقافة في الماضي والحاضر، كما حيا معاليه الهيئة العربية للمسرح وجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي التي تلقى كل تقدير واحترام.

من ناحيته، عبّر الأمين العام للهيئة العربية للمسرح عن سعادته لوجوده في بغداد، ونقل للوزير العراقي ومرافقيه غبطته الشخصية وغبطة الهيئة العربية للمسرح والمسرحيين العرب بحلول المهرجان في بغداد، حيث رفع خبر احتضانها للدورة الرابعة عشرة سقف الانتظارات الفنية التي يمثلها المهرجان في خريطة الفعل المسرحي العربي، كما أكد الأمين العام حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على إنجاز دورة فارقة تليق باسم بغداد ومكانتها، وتليق بإبداعات المسرحيين العرب، وبمسرح عربي ينشر رسائل حضارتنا السامية ويوحد جهود وقلوب المسرحيين العرب، حيث ستؤم بغداد في هذه الدورة قامات مسرحية من كل الدول العربية إضافة لأفضل نتاجات المسرح العربي.

ضم اللقاء الذي جمع الوزير البدراني وإسماعيل عبدالله، كلاً من مدير الإدارة العامة بالهيئة ناصر آل علي، ومدير التدريب والتأهيل والمسرح المدرسي غنام غنام، وكذلك مدير دائرة السينما والمسرح في الوزارة دكتور أحمد حسن موسى، ونقيب الفنانين العراقيين دكتور جبار جودي، ومدير المسارح دكتور علي السوداني.