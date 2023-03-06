«دبي للثقافة» تواكب شهر القراءة الوطني بأجندة مبتكرة

بالتزامن مع شهر القراءة الوطني 2023، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيمها سلسلة من الأنشطة التثقيفية والجلسات القرائية في فروع مكتبات دبي العامة التابعة لها، حيث تندرج السلسلة في إطار التزامات الهيئة بدعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016 - 2026، الهادفة إلى تعزيز القيم الثقافية في المجتمع، ودعم كافة مجالات الفنون والآداب، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الوعي بأهمية القراءة وتأثيراتها على المجتمع.

وستشهد مكتبات دبي العامة، طوال شهر مارس الجاري، تقديم مجموعة ورش عمل ومحاضرات وجلسات قرائية، بمشاركة نخبة من الكتاب والأدباء والشعراء، لفتح آفاق واسعة أمام أبناء المجتمع المحلي وتشجيعهم على الانخراط في المجالات الثقافية والأدبية، تحقيقاً لالتزامات «دبي للثقافة» الهادفة إلى بناء أجيال مثقفة قادرة على حمل لواء المعرفة، والمساهمة في مسيرة التنمية في الدولة.

مساهمة خيرية

وفي هذا الإطار، أشارت إيمان الحمادي مدير قسم شؤون المكتبات - مكلف في «دبي للثقافة» إلى أن شهر القراءة أصبح بمثابة موسم سنوي للاحتفاء بالكتاب على مستوى الدولة، بما يوفره من فعاليات تحفز المجتمع المحلي على الاهتمام بالمعرفة والقراءة بوصفها طريقاً لتحقيق طموحات الدولة ورؤاها المستقبلية. وقالت: «يمثل هذا الموسم فرصة لتعزيز العلاقة بين أفراد المجتمع والقراءة وتحويلها إلى أسلوب حياة»، مشيرةً إلى أن «دبي للثقافة» صممت سلسلة الفعاليات بطريقة مبتكرة بهدف تلبية احتياجات الأفراد، وتعزيز قيم المعرفة والإبداع في المجتمع المحلي.

وأضافت الحمادي: «على مدار شهر مارس، سيكون زوار مكتبات دبي العامة على موعد مع باقة من الفعاليات وورش العمل المتميزة، والرامية إلى جعل القراءة جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، وتساهم في ترسيخ ثقافة التحليل والنقد البناء، واستيعاب متغيرات العصر».

وستكون انطلاقة سلسلة الفعاليات من مكتبة «الصفا للفنون والتصميم» التي تحتضن في 2 مارس الجاري، ورشة «القراءة الإبداعية في خراريف أول» التي تنظمها الهيئة، بالتعاون مع مركز «حمدان بن محمد لإحياء التراث»، بهدف تعريف طلبة المدارس بالمفردات التراثية، وتستضيف المكتبة خلال الفترة من 8 حتى 15 مارس، «معرض الكتاب المخفض» الذي يقام تحت إشراف «وزارة الثقافة والشباب»، ومشاركة مكتبات دبي وأبوظبي والشارقة، وسيتم تخصيص ريعه لصالح إحدى الجهات الخيرية في الدولة، كمساهمة مجتمعية من مكتبات دبي العامة.

وخلال مارس الجاري، سيكون زوار مكتبة «الصفا للفنون والتصميم» على موعد مع مجموعة جلسات قرائية، بالإضافة إلى قراءة نقدية في رواية «دائرة التوابل» للكاتبة صالحة عبيد، استكمالاً لسلسلة برنامج «حديث المكتبات»، ويشارك في تقديمها طلبة قسم الآداب وأساتذة جامعة الوصل، فيما تستضيف المكتبة في 16 الجاري أمسية شعرية نسوية، بمشاركة الشاعرات شيخة المطيري، ودارين شبير، وساجدة الموسوي، برفقة الموسيقى.

كتابة القصة

كما تنظم مكتبة «أم سقيم» العامة ورشة «رحلة هند ومحمد إلى المستقبل»، الهادفة إلى تحفيز الأطفال على التفكير بأهمية تصميم المستقبل، وتستضيف جلسة قرائية تقدمها الكاتبة نادية النجار وتسلط فيها الضوء على كتاب «بحر أصفر رمل أخضر»، بينما تشهد مكتبة «الطوار» العامة عقد ورشة «حدثني عن لغتي»، بالإضافة إلى جلسة تقدم فيها الكاتبة أسماء بن كلبان قراءة لكتاب «تنكة يدوه».

وفي الوقت نفسه، تنظم مكتبات «الراشدية» و«هور العنز» و«المنخول» ورش «كتابة القصة على الفخار» و«قصة وصورة»، إلى جانب جلسة «القراءة وإدارة السعادة» التي تقدمها علياء العوضي، أما مكتبة «حتا العامة» فستشهد إقامة عرض «النوم مع العقارب» وسرد لقصة «رحلة إلى الفضاء».