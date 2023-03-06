«الشارقة للفنون» تنظم النسخة 15 من لقاء مارس السنوي
«الشارقة للفنون» تنظم النسخة 15 من لقاء مارس السنوي
6 مارس 2023 19:13
تُنظّم مؤسّسة الشّارقة للفنون النّسخة الخامسة عشرة من لقاء مارس السّنوي على مدار أربعة أيام من 9 إلى 12 مارس/ آذار الجاري، في قاعة معهد أفريقيا في الشارقة، وتأتي هذه النّسخة مباشرة في أعقاب افتتاح «بينالي الشّارقة 15» الذي انطلق في 7 فبراير/ شباط 2023. ينعقد لقاء مارس تحت عنوان «منظومة ما بعد الاستعمار: الفن والثّقافة والسّياسة بعد عام 1960» ويتضمّن برنامجاً يستقطب نخبة من الفنانين والقيّمين وممارسي الفنون البصرية والطّلاب من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الملحّة المتمحورة حول الموضوع الرّئيسي لـ «بينالي الشّارقة 15: التاريخ حاضراً». يسعى اللقاء في هذه النسخة إلى اكتناه القوى التي ساهمت في صياغة معالم إنتاج الفن وتلقّيه حول العالم منذ 1960 حتى الوقت الحاضر، وأعادت تشكيل خريطة الحداثة العالمية والفن المعاصر، متيحاً مساحة رحبة لاستجلاء الظّروف الفنّية والسّياسية والثّقافية التي تتجاوز التّبعية وتقرير المصير، ونشوء الأمم، وممارسات السّكان الأصليين، والتّهجين، والهجونة، والتّكوينات العابرة للقوميات، مثل مفهوم الأطلسي الأسود والشّتات والمنفيين وفاقدي الجنسية. وبذلك يكون بمثابة تقاطعٍ ديناميكي للمفاهيم الفنية والإيديولوجية والفلسفية حول تفكيك الاستعمار، بوصفه حقلاً بحثياً تطور أساساً في ظل دراسات ما بعد الاستعمار. يناقش المشاركون التّحولات البنيوية والممنهجة في الجّوانب الاقتصادية والاجتماعية والسّياسية التي رسمت ملامح عالمنا منذ السّتينيات من القرن الماضي.