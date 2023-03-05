في معرض عن «بنين» بالرباط.. «الفن الأفريقي» الاسترداد والانبعاث

محمد نجيم (الرباط)

تعددت مدارس الفن التشكيلي وتطورت في عدد من بلدان أفريقيا حتى أن بعض كبار الفنانين هناك حققت أعمالهم شهرة واسعة، تخطت حدود البلد ووصلت إلى أرقى المتاحف والمعارض في العالم، ومن بين تلك البلدان دولة بنين إحدى الجمهوريات الواقعة في غرب أفريقيا، التي كانت تسمى داهومي. والفن البنيني الذي يستضيفه متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر في معرض فريد وغير مسبوق حمل عنوان: «الفن البنيني بين الأمس واليوم.. من الاسترداد إلى الانبعاث»، يقدم أعمالاً فنية لـ34 من أشهر الفنانين في دولة بنين، تتناول مواضيع مختلفة، منها الأساطير والحياة اليومية والحرف والأسواق الشعبية وكل ما له علاقة بدولة بنين من رموز وأيقونات وعلامات تحيل على الكثير من العادات والطقوس والممارسات، وما يحفل به المخيال الشعبي في ذلك البلد من خلال تنصيبات ومنحوتات مثقلة بفيض من الإلهام والغموض والطقوس الموغلة في القدم، وباختصار ينصهر فيه معاً ما هو أفريقي وما له حمولات ثقافية وافدة.

وخلال افتتاح المعرض، الذي يستمر إلى 15 من شهر مايو المقبل، قال الفنان ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المغربية الأستاذ مهدي قطبي: إن هذا المعرض يسافر بنا إلى عوالم حيوية في المشهد الفني في دولة بنين، مضيفاً أن القسم المعاصر في هذا المعرض، يتيح الفرصة لاستكشاف جانب من تاريخ بنين وتراثها، مؤكداً أن المغرب يعد أول بلد يحتضن الجزء المعاصر من هذا المعرض، في أول عرض له خارج بنين.

ويقدم المعرض لزواره أعمالاً فنية تنهل من كنوز أفريقيا وتاريخها كما تقدم جوانب مما يُقلق الإنسان في تلك القارة وما يشغل باله من أسئلة وجودية يُعبّر عنها كل فنان بأدواته الخاصة.