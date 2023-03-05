كتاب يُسهل القضايا النحوية الغريبة في اللغة العربية
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5 مارس 2023 15:48
يشارك كتاب "شرح بلغة الأريب فيما لأهل النحو من غريب"، للدكتور المصري محمود شعبان عبد الناصر ، في معرض الشرقية للكتاب بالدمام السعودية الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي ويستمر حتى 11 آذار مارس الجاري .
وطبع الكتاب في دار "الرائدية" السعودية للنشر والتوزيع وأصدرته خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54 التي عقدت في الفترة من 26 يناير إلى السادس من فبراير الماضيين.
ويعد المجلد، المكون من 400 صفحة من القطع المتوسط، من الكتب المصرية المتخصصة في علم النحو والصرف ، وتستعرض فصوله بشكل منهجي شرح منظومة نحوية وصرفية للعلامة الدكتور / ماجد غازي الزعبي الحميديّ الأردُنيّ، وهي منظومة فريدة في بابها.
وقال الدكتور محمود شعبان، مؤلف الكتاب لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) اليوم الأحد ، إنه على الرغم من كثرة المنظومات العلمية في علم النحو والصرف قديما وحديثا إلا أنَّه لم يتعرض أحدٌ للنظم في هذا الباب، وظلت تلك القضايا الغريبة غير واضحة في كتب النحو، والتفسير والقراءات والمعجمات العربية، واكتفى النحويون بالإشارة إلى بعض المسائل في كتبهم والنصِّ على أنَّها من الغريب.
وأشار إلى أنه من هنا جاءت فكرة الكتاب في جمع هذه المسائل المتفرقة في هذه المؤلفات في نظم واحدٍ يجمعها بشكل يُسَهِّلُ حِفْظَهَا لكل مريد لهذا النوع من العلم، لافتا إلى أنه يقدم في الكتاب شرحا وافيا لهذه المنظومة الفريدةٌ التي تسدُّ بابًا من أبواب النقص في المؤلفات النحوية والصرفية الغريبة وتبيان رأي العلماء وكشف وجه الغرابة فيها .
ويتميز الكتاب بمتانة الأسلوب، وقوة العبارات، وقدرة المؤلف على نظم هذا الكم من المسائل الغريبة المتناثرة في بطون الكتب وغيرها ، وتم تقسيم المنظومة على أبواب النحو والصرف في 26 بابًا، مشتملةً على 75 مسألةً نحويةً وصرفية، جرى فيها تفصيل أقوال العلماء مع بيان وجه الغرابة فيها، وبيان أرجح الآراء بالدليل حيث تم الاستشهاد عليها بآيات القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وأقوال العرب النثرية والشعرية. يشار إلى أن الدكتور محمود شعبان عبد الناصر، حاصل على درجة الدكتوراة في اللغة العربية قسم اللغويات من جامعة الأزهر بأسيوط، وعضو هيئة تدريس بكلية اللغة العربية بالجامعة.
وأصدر عدة مؤلفات في علوم اللغة العربية منها "شرح حسن الإفادة في نظم باب الحذف والزيادة"، و"معاني القرآن للفراء ببليوجرافيا وتحليل "، و"أثر الحديث النبوي في رفع اختصاص الحكم بالضرورة"، و"دعوى التفلسف في نحو الرماني بين الإنصاف والاعتساف"، و"قراءة نقدية لبحث سيبويه في الميزان" وغيرها من المؤلفات.