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ثقافة

مكتبة أجيال المستقبل تفتتح شهر القراءة

المدارس قدمت مشاركات متنوعة في الفعالية (وام)
5 مارس 2023 01:30

العين (وام)

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نظمت مكتبة أجيال المستقبل بجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل حفل افتتاح شهر القراءة الوطني مارس 2023، برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية تحت شعار «لأجل الإمارات نقرأ».
وشارك في الحفل الذي أُقيم في المقر الجديد للمؤسسات بمنطقة المويجعي، عدد من مدارس مدينة العين الحكومية والخاصة، بحضور حشد من الأعضاء والمتطوعين في مهرجان قرائي مميز، قدمت فيه المدارس المشاركة عدداً كبيراً من المشاركات الاحتفالية الفنية والثقافية والمناظرات والمسرحيات التي تبارى فيها الطلاب لإظهار مهاراتهم المختلفة.
وصاحب حفل افتتاح شهر القراءة معرض للنتاجات المدرسية الثقافية والأدبية، قدمت فيه المدارس عدداً من نتاجاتها المعرفية والفنية في عروض شيقة ومميزة. يذكر أن مكتبة أجيال المستقبل التي ترعاها وتدعمها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان تم افتتاحها كأول مكتبة خاصة بالنشء والطفـل في مدينة العين منذ عام 2005.

شهر القراءة
مكتبة أجيال المستقبل
جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل
شما بنت محمد بن خالد آل نهيان
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