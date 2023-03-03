السبت 4 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

بلاغة الفن التجريدي الهندسي في أعمال بشير الدمناتي

جانب من المعرض (من المصدر)
4 مارس 2023 01:27

محمد نجيم (الرباط)

أخبار ذات صلة
تعاون بين «الوطنية لحقوق الإنسان» و«وسيط المملكة» في المغرب
لوحات خالد الأستاد.. ريشةٌ تطوف العالم

يستلهم الفنان المغربي بشير الدمناتي (82 سنة) أعماله الفنية من مفردات بصرية ذات بعد حداثي معاصر، وله فلسفته الخاصة في صياغة أعماله الفنية برؤى وأسلوب فني يقوم على إظهار الشكل الهندسي بكتل لونية بألوانٍ فاتحة، ليعطي العمل الفني ما يستحق من العمق التجريدي بدلالات ومعانٍ تغرف جماليتها من المدرسة الحداثية في التشكيل المغربي المعاصر.
في معرضه الأحدث والمقام في رواق دولاكروى التابع للمعهد الفرنسي بمدينة طنجة، يعرض بشير الدمناتي أحدث أعماله الفنية تحت عنوان «ولادة متجددة»، وهو معرض يقدم فيه الفنان 41 لوحة من أعماله إلى جانب بعض منحوتاته ذات الأحجام والمواضيع الفنية المختلفة. تتميز أعمال الفنان البشير الدمناتي بدقتها الفنية وبمسحة الشاعرية الدالة على علو كعب هذا الفنان والتي تخاطب وتستفز مختلف الحواس، حيث إن قوة الألوان تسهم في إرسال رسالة الفنان إلى المتلقي وتجعله يطرح الكثير من الأسئلة.
وخلال افتتاح المعرض، قال الناقد الجمالي الفرنسي المعروف بيير باسكال: إن أعمال الفنان تحضنا على إعادة ابتكار نظرتنا في الفن وفي أعمال هذا الفنان، أعمال تتلاعب بتوجهات الأبعاد ومعانيها، ذهاباً نحو خلخلة كل الحواس، حسب العبارة الأثيرة لدى رامبو، في دعوة إلى معانقة المادة – العالم، وصولاً إلى مفهوم «الكل هو الكل» للفنانين الذين لا حدود لهم سوى خيالهم. مشيراً إلى أن المقاربة الإبداعية للفنان بشير الدمناتي هي أيضاً لقاء بين الحواس والعقل.
وأشار الفنان بشير الدمناتي إلى أنه ما زال يرسم ويبدع أعماله في سن الـ 82 من العمر، وأنه واحد من أربعة فنانين مغاربة كبار لهم التوجه نفسه والرؤية الجمالية نفسها، وهم رواد الفن التشكيلي في المغرب: محمد المليحي، محمد أطاع الله، محمد شبعة، مؤكداً أن أعماله التي يرسمها اليوم تولدت أفكارها في سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. وأضاف أن أعماله تنتمي إلى مدرسة الفن التجريدي الهندسي التي يعتبرها بعضهم من أسهل المدارس، لكن هي، على العكس من ذلك، تعتبر من أصعب التوجهات الفنية، وأكد الفنان بشير الدمناتي أمام زوار معرضه أن أعماله تنتمي إلى ما يسمى الفن التجريدي الهندسي وفن النحت التجريدي، وهي قادرة على عبور الزمن.

المغرب
الفن التشكيلي
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
الرياضي
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
اليوم 15:16
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
الرياضي
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
اليوم 15:15
الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود
الإمارات
الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود
اليوم 15:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©