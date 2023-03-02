انطلاق مهرجان «زوايا للإبداع الثقافي» في رأس الخيمة
انطلاق مهرجان «زوايا للإبداع الثقافي» في رأس الخيمة
2 مارس 2023 23:58
رأس الخيمة (الاتحاد) انعكاساً لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالاهتمام بالمبدعين والمثقفين، وتوجيههم لدورهم الحيوي في توثيق تاريخ الإمارة، والمساهمة في نموها المستدام، يتم إطلاق النسخة الأولى من مهرجان «زوايا للإبداع الثقافي» في رأس الخيمة، ويستمر لمدة خمسة أيام بداية من اليوم الثالث مارس الجاري، بتنظيم من جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز رأس الخيمة الإبداعي فرع النخيل التابع لوزارة الثقافة والشباب، تحت شعار «مكان واحد يجمع الجميع»، حيث يشارك في المهرجان نخبة من المبدعين الشباب والرواد والخبراء والأطفال أيضاً، حيث يمكن المشاركة في مختلف الجلسات النقاشية والحوارات والورش التدريبية والاستمتاع بأجواء التسوق والفعاليات الأخرى. وأكد خلف سالم إسماعيل، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، على تعزز الثقافة والفنون في المنطقة، حيث سيشهد المهرجان العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى أعمال فنية مبتكرة، وتنظيم ورش عمل لتعليم المشاركين مهارات جديدة في مجالات مختلفة، مثل الفنون التشكيلية والشعر وشتى فروع الأدب وتبادل الأفكار بين المشاركين، مما يوفر فرصة للجمهور للاطلاع على مختلف الأعمال الفنية والإبداعية.
مواسم ثقافية بدورها، قالت موزة سالم المسافري، مدير مركز رأس الخيمة الإبداعي فرع النخيل التابع لوزارة الثقافة والشباب – عضو اللجنة العليا لمهرجان زوايا للإبداع الثقافي: «إن احتضان مركز رأس الخيمة الإبداعي التابع لوزارة الثقافة والشباب لفعاليات مهرجان زوايا الثقافي الإبداعي، هو تمهيد لمواسم ثقافية وإبداعية وشبابية قادمة ضمن أجندة المركز، وذلك تماشياً مع رسالة وزارة الثقافة والشباب في الحفاظ على الهوية الإماراتية، وتعزيز مكانة القطاع الثقافي والشبابي والإعلامي عالمياً، وتعظيم مساهمته باعتباره قطاعاً منتجاً وفاعلاً في الاقتصاد الوطني من خلال: الحفاظ على التراث الثقافي الوطني، والنهوض بالصناعات الإبداعية والثقافية، والاستثمار في طاقات ومواهب الشباب وتمكينهم وتنظيم القطاع الإعلامي. ومن أجل تنظيم هذا المهرجان، سخر مركز رأس الخيمة الإبداعي كل موارده من بنية تحتية وموارد بشرية ومادية في سبيل تنظيم هذا المهرجان بالشراكة التنسيقية ضمن لجان عمل مشتركة مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وتعاون المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة وجمعيات النفع العام، بهدف تفعيل الشراكات وتنظيمها لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية المشتركة بين المؤسسات».
وأضافت: «إن مهرجان زوايا الثقافي الإبداعي، من خلال برامجه وفعالياته المتنوعة، سيسهم في الترويج السياحي لإمارة رأس الخيمة، كونها حاضنة للصناعات الإبداعية والثقافية وللمبدعين في كافة المجالات ولرواد الأعمال الشباب، خمسة أيام، فترة المهرجان، ستكون وجهة لكافة المبدعين المثقفين والحرفيين وأفراد المجتمع بمختلف الأعمار، لاكتشاف المتعة والمعرفة والاستفادة ضمن ورش عمل وجلسات حوارية وأمسيات أدبية وشعرية ومعارض حرفية وتشكيلية، وعروض فنية موسيقية وتراثية ومسرحية وعروض أزياء، وبرامج موجهة للطفل وغيرها من الفعاليات المنوعة».
رسالة للجميع قالت الدكتورة فاطمة علي المعمري، عضو اللجنة العليا لمهرجان زوايا للإبداع الثقافي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية: «نمثل في جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية محورية وأهمية دور المجتمع المدني في الحراك الثقافي المجتمعي، متبنين رؤية وتوجهات الدولة في كافة مسارات العمل، ويأتي مهرجان زوايا للإبداع الثقافي ممثلاً لهذا الدور، حيث عملنا من المجتمع والمؤسسات ضمن المجالات المختلفة، متكاتفين لتحقيق أهدافنا المشتركة التي تصب في رؤية الدولة والإمارة، تماشياً مع عام الاستدامة أردنا أن نرسل رسالة للجميع أن الإبداع والثقافة ليسا بمعزل على الاستدامة والطبيعة والمناخ، من خلال المهرجان سنطلق العديد من الرسائل التي نأمل أن تحقق المرجو منها». وأكدت حمامه يوسف صالح، منسق عام الفريق، رئيس اللجنة الإعلامية وعضو لجنة تنظيم المهرجان:«أن المهرجان يعتبر الأول من نوعه كونه قائماً على المسؤولية المجتمعية والاستدامة بما أننا في عام الاستدامة، حيث نعمل مع المتطوعين من كافة أرجاء الإمارة لصنع مهرجان مستدام، فجميع موادنا بأيدينا ومن إعادة تدوير مختلف المواد التي تم تجميعها من جميع أنحاء الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة».