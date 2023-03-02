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ثقافة

جديد مؤلفات حاكم الشارقة في «مسقط الدولي للكتاب»

من دور النشر الإماراتية بالمعرض
2 مارس 2023 23:49

الشارقة (وام)
حقق جناح «منشورات القاسمي» المشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ 27 لعام 2023، المقام حالياً في مركز عُمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، نجاحاً كبيراً، حيث تقدم الدار لزوار المعرض نخبة جديدة من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتضيف للمكتبة العربية نتاجاً ومحتوى فكرياً غنياً بين السرد والتاريخ والفكر والحوار، يزخر بالتنوع في الكتب والروائع التي يقدمها سموه سنوياً، ويحرص على أن تكون حاضرة بقوة في معارض الكتب العربية.
توافد زوار المعرض على جناح «منشورات القاسمي» لاقتناء أحدث مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، وهو «تاريخ أئمة البوسعيد في عمان 1749م -1856م» بعد أن أصدرت المنشورات الطبعة الرابعة، خاصة أن الكتاب هو الجزء الرابع من سلسلة «سلطان التواريخ» من تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة، وكانت الطبعة الأولى من الكتاب قد نفدت بمجرد طرحها في جناح المعرض. أما في النسخة الإلكترونية من الكتاب، فقد تجاوزت عدد 80 ألف نسخة منذ بداية الأسبوع الأول من المعرض.

إضافة نوعية
يمثل إصدار صاحب السمو حاكم الشارقة إضافة نوعية وكبيرة لخزانة المعرفة العربية ولمكتبة تاريخ منطقة الخليج كاملة، ويفتح بوابة جديدة لتعميق فهم القارئ العربي والباحث من مختلف بلدان العالم لمراحل مفصلية من تاريخ المنطقة، خاصة وأنه مخصص لدولة لها تاريخها العريق والمركزي في الخليج العربي مثل عُمان.
يعد الكتاب أحدث الإصدارات لصاحب السموّ حاكم الشارقة، التي بلغت 80 إصداراً في التاريخ والمسرح والأدب، وترجم كثير منها إلى 20 لغة أجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، تعرض جميع مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ومنها روايته التاريخية «رأس الأمير مقرن» وكتاب «حكم قراقوش - مباحث في حكم التاريخ»، وكتاب: «نظم الفوائد في سيرة ابن ماجد»، إلى جانب الإصدارات السابقة في المجالات الروائية والتاريخية والبحثية، وفي الشعر والقصة والمسرح والعلوم كافة.

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