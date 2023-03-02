التينور العالمي «خوان دييغو فلوريز» يفتتح مهرجان أبوظبي 2023

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية فخرية من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، انطلق مهرجان أبوظبي في دورته العشرين التاريخية للعام 2023 مساء أمس الأول الأربعاء، الأول من مارس، تحت شعار «إرادة التطوّر، توقٌ للريادة»، بأمسية رائعة قدمها التينور العالمي خوان دييجو فلوريز، ضمت مجموعة من أشهر الأغنيات، مع الفرقة الموسيقية التي تضم نخبة من أبرز الموسيقيين الذين يعزفون على آلات البيانو والغيتار والبوق والإيقاع بقيادة جوناثان بوليفار.

عبدالله بن زايد: المهرجان منصة لحوار الثقافات وجسر يصل الشرق بالغرب

في كلمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، قال سموّه:« بإشرافٍ وتفانٍ لا محدود وجهودٍ استثنائية تبذلها مشكورةً السيدة هدى الخميس كانو وفريق العمل القائم على هذا المهرجان، يشرّع مهرجان أبوظبي أبوابه لعقود جديدة حافلة بالإنجاز والعطاء، ملتزماً الاستثمار في شباب الوطن، وصقل مهاراتهم في ظل قيم الانفتاح والتعايش والأخوة الإنسانية، ركيزةً للاستدامة وأساساً للتنمية التي لا يمكن أن تتحقق إلا باعتبار الإنسان في صلب أولوياتها».

وأشار سموّه إلى أنّ المهرجان«يمثّل في دورته العشرين منصة لحوار الثقافات، وجسراً يصل الشرق بالغرب، مستمداً أصالته من الجذور التي يغرسها عميقاً في إرث الإمارات، عاملاً على تحقيق ريادته في تحفيز جهود الدبلوماسية الثقافية إسهاماً في إبراز الحضور الإماراتي العالمي ودعم المبدعين في المحافل الدولية».

وألقت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، كلمة قبل افتتاح العرض رحبت فيها بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، حيث قام معاليه بتكريم الفنان خوان دييغو فلوريز بجائزة مهرجان أبوظبي التي يقدّمها المهرجان بالشراكة مع شوبارد، تقديراً لمنجز فلوريز الفني وتكريسه حياته لتعليم الموسيقى.

بدأ البرنامج المكون من جزئين بأداء أوبرالي مميز من التينور العالمي خوان دييغو فلوريز مع فنشينسو سكاليرا على البيانو، تلاه عزف لمجموعة من أغاني أميركا اللاتينية مصحوباً بالفرقة الموسيقية بقيادة جوناثان بوليفار. وقبل بدء الجزء الثاني من الحفل استقبل فلوريز الفنان الإماراتي راشد النعيمي على خشبة المسرح في عرض خاص ضمن مبادرة «الفنانون الإماراتيون في المهرجان»، وغنى النجم الصاعد أداءً ساحرًا لأغنية «غريب في الجنة»، من الفيلم الموسيقي «القدر»، و«في الشارع الذي تعيش فيه» من فيلم «سيدتي الجميلة».

إطلالة مميزة

عبّرت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، عن سرورها باستضافة أمسية افتتاح المهرجان في دورته العشرين التاريخية، أحد أرقى الأصوات الأوبرالية في عصرنا، التينور العالمي خوان دييغو فلوريز وفرقته، تأكيدًا على التزام المهرجان طوال عقدين من عمره، بترسيخ مكانة العاصمة وجهةً عالمية لكبار المبدعين والفنانين العالميين، وتحفيز الدبلوماسية الثقافية وبناء جسور التواصل بين الإمارات والعالم».

وأضافت: «يجمعنا الشغف بتعليم الموسيقى والاستثمار في الشباب، مع خوان دييغو فلوريز، الحائز على جائزة مهرجان أبوظبي لهذا العام، تقديراً لعطائه الفني اللا محدود ومسيرة حياته التي كرّسها لرعاية مواهب الموسيقيين الشباب من خلال مؤسسته الوطنية للموسيقى». وختمت سعادتها بالقول:«في إطار مبادرتنا لتقديم فناني الإمارات على منصات المهرجان، تشهد أمسية التينور العالمي فلوريز، إطلالة مميزة لفنان شاب مبدع هو راشد النعيمي، مع روائع ألكسندر بورودين وفريدريك لووه».

إرادة التطور.. توقٌ للريادة

يذكر أن مهرجان أبوظبي في دورته العشرين والذي ينعقد برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية ورئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، ويحظى بدعم شريكه الرئيس شركة مبادلة، يحمل شعار«إرادة التطور، توقٌ للريادة»، كما يحتفل بدورته التاريخية التي تتزامن مع ذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيسه عام 2004، بمشاركة مميزة لنخبة من كبار الفنانين وألمع الموسيقيين العرب والعالميين، حيث يقدّم العديد من أعمال التكليف الحصري والإنتاج المشترك في عروضها لأول مرة محلياً وعربياً ودولياً، بالإضافة إلى الفعاليات التعليمية والمجتمعية المميزة عبر الإمارات السبع ومنها الجولات الموسيقية والندوات الحوارية وورش العمل.