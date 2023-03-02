«مكتبة أجيال المستقبل» تطلق فعالياتها لشهر القراءة الوطني

هويدا الحسن (العين)

برعاية من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، نظمت مكتبة أجيال المستقبل بجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، حفل افتتاح شهر القراءة الوطني مارس 2023، تحت شعار «لأجل الإمارات نقرأ»، الذي تم إقامته في المقر الجديد للمؤسسات بمنطقة المويجعي، وبمشاركة عدد من مدارس مدينة العين الحكومية والخاصة، وحضور حشد من الأعضاء والمتطوعين في مهرجان قرائي مميز، قدمت فيه المدارس المشاركة عدداً كبيراً من المشاركات الاحتفالية الفنية والثقافية والمناظرات والمسرحيات، التي تبارى فيها الطلاب لإظهار مهاراتهم المختلفة.

صاحب حفل افتتاح شهر القراءة معرضاً للإنتاجات المدرسية الثقافية والأدبية، قدمت فيه المدارس عدداً من نتاجها المعرفي والفني في عروض شيقة ومميزة.

والجدير بالذكر أن مكتبة أجيال المستقبل التي ترعاها وتدعمها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، تم افتتاحها كأول مكتبة خاصة بالنشء والطفل في مدينة العين منذ العام 2005، وظل عملها ممتداً على مدى 18 عاماً، تساهم في توفير الخدمات الثقافية والقرائية مما أهلها للحصول على عدد من الجوائز والتكريمات كأفضل مؤسسة داعمة للتعليم، كما عملت مكتبة أجيال المستقبل مع عدد كبير من مؤسسات الدولة في عدد من المبادرات القرائية والمعرفية المميزة منذ افتتاحها.

وكانت مكتبة أجيال المستقبل قد أعادت افتتاح أبوابها واقعياً لأعضائها في برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي، ليكون ضمن برامجها المفعلة بقوة خلال شهر القراءة الوطني.