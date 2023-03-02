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ثقافة

جلسات قرائية في «سلطان بن علي العويس الثقافية»

جلسات قرائية في «سلطان بن علي العويس الثقافية»
3 مارس 2023 01:19

دبي (الاتحاد)

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تحتفي مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بشهر القراءة عبر مجموعة كبيرة من الأنشطة القرائية، التي تنظمها خلال شهر مارس 2023 «شهر القراءة الوطني»، حيث تقام في الساعة 10 من صباح يوم السبت القادم حلقة نقاشية لرواية «يوميات روز» للكتابة ريم الكمالي، بحضور قارئات من بيت القراءة في سلطنة عُمان، وتعقد يوم الاثنين 6 مارس جلسة قرائية لقصص الأطفال مع الكاتب علي الشعالي، ثم تقدم الكاتبة هدى حرقوص يوم الأربعاء 8 مارس جلسة لقراءة قصص للأطفال، وتستمر القراءات مع الكاتب أحمد محمد يوم الخميس 9 مارس، ويقدم الكاتب علي السبعان قراءات لقصص الأطفال يوم الاثنين 13 مارس، تليها يوم الثلاثاء 14 مارس جلسة قرائية للأطفال تقدمها الكاتبة حصة المهيري، وتختتم القراءات يوم الخميس 16 مارس مع الكاتبة ناديا النجار.
وقد دأبت مؤسسة العويس الثقافية على الاحتفاء بشهر القراءة كل عام تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، الذي حدد شهر مارس شهراً وطنياً من كل عام، لتعزيز وزيادة الارتباط بالقراءة، وتكثيف المبادرات والبرامج المشجعة على القراءة.
وعبر الأعوام الماضية ساهمت العويس في إغناء هذه المناسبة بمبادرات متميزة خاصة مع المبدعين الشباب، واحتفت بتجاربهم لاستدامة عطائهم في حقل الكتابة والقراءة ليس في شهر مارس فحسب بل في مجمل أشهر السنة، حيث لا تخلو أجندة مؤسسة العويس الثقافية من أنشطة ترسخ قيمة المعرفة في المجتمع للحفاظ على إنجازات الدولة الثقافية والفكرية والمعرفية، وبناء نموذج حضاري يحتذى به في مجال القراءة والمعرفة.

مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
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مؤسسة العويس الثقافية
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