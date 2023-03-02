الجمعة 3 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

منافسات قوية على لقب «أمير الشعراء»

لجنة تحكيم أمير الشعراء (من المصدر)
3 مارس 2023 01:19

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش عدداً من السياسات والمبادرات لدعم المنظومة الحكومية
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية اجتماعات مجموعة العشرين في تعزيز التعاون الدولي

شهد برنامج «أمير الشعراء» في موسمه العاشر منافسات قوية بين الشعراء المشاركين، وعقدت أمس الأول الحلقة التاسعة نصف النهائية من البرنامج، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون التراث الثقافي، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.
وفي مستهل الحلقة هنأت الإعلامية لجين عمران قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة يوم التأسيس، ثم رحبت بأعضاء لجنة تحكيم البرنامج الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط.
وبعد التقرير الدوري المعتاد لمجريات الحلقة السابقة، أعلنت لجين عمران نتائج تصويت الجمهور للشعراء المتبقين من الحلقة، حيث تأهل الشاعر محمد محمود محاسنة من الأردن بنتيجة 70 في المائة، ثم تم الإعلان بعدها عن أسماء شعراء الحلقة نصف النهائية وهم: إبراهيم توري من السنغال، عائشة السيفي من سلطنة عمان، عبد الله محمود محمد العنزي من السعودية، عبد الواحد بروك من المغرب، نجاة عتيق الظاهري من الإمارات، ومحمد محمود محاسنة من الأردن.
وقبيل بدء المنافسة، تم عرض تقرير خاص بآلية التنافس للمرحلة النهائية، وفي الختام أعلنت لجنة التحكيم عن نتائج تقييمها للشعراء من ثلاثين هي علامات الحلقة نصف النهائية، حيث نالت عائشة السيفي ونجاة الظاهري 25 درجة لكل منهما، وحصل إبراهيم توري وعبدالله العنزي على 24، بينما حصل محمد محاسنة على 21 وحصل عبد الواحد بروك على 20 درجة.

أمير الشعراء
الإمارات
مسابقة أمير الشعراء
برنامج أمير الشعراء
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
الرياضي
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
اليوم 02:31
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
الرياضي
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
اليوم 02:23
أسلحة صادرتها البحرية البريطانية أثناء تهريبها إلى ميليشيات الحوثي (من المصدر)
عربي ودولي
البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©