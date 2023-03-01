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ثقافة

إطلاق «برنامج محمد بن خالد القرائي» في مقر الجمعية الجديد

شعار جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل
1 مارس 2023 23:38

العين (وام) 
أطلقت مكتبة أجيال المستقبل «برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي»، من مقرها الجديد بمدينة العين منطقة المويجعي، بحضور أعضاء المكتبة، وعدد كبير من المتطوعين، وذلك بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل.
وشارك الأعضاء في ورشة العصف الذهني لبرنامج «مكتبة أجيال المستقبل تبتكر» من خلال مسابقة «خارج الصندوق».
وتحظى مكتبة أجيال المستقبل بدعم من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان منذ أن أطلقت برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي أول مرة في عام 2005 كأول برنامج قرائي متخصص للأطفال والناشئة، وظل البرنامج يعمل بفعالية على مدى 18 عاماً، وواصل العمل يومياً خلال فترة الجائحة افتراضياً ليكسر حاجز المكان، مجتازاً المسافات إلى بقية إمارات الدولة وخارجها.
وأعدت مكتبة أجيال المستقبل برنامجاً مميزاً لأعضائها شمل مجموعة من الورش التي قدمت لأول مرة، ومجموعة من الفعاليات والأنشطة القرائية والتفاعلية الجاذبة.
واختتمت فعاليات برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي بسحب على جوائز قيمة مقدمة من رئيس مجلس الإدارة التي خصصت لأعضاء المكتبة، احتفاء بعودتهم إلى مقاعد مكتبتهم.

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جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل
مكتبة أجيال المستقبل
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