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ثقافة

«أساسيات كتابة السيناريو» في «مجلس الفكر والمعرفة»

جانب من الورشة (من المصدر)
2 مارس 2023 01:28

هويدا الحسن (العين)

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برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، نظم مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة، ورشة بعنوان «أساسيات كتابة السيناريو»، قدمتها الدكتورة رحاب الكيلاني بمقر مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي الجديد بمنطقة المويجعي بالعين.
وفي بداية الورشة قدمت المحاضرة شكرها وتقديرها للشيخة الدكتورة شما على ما تقدمه للحركة الثقافية في دولة الإمارات من عمل يرتقي بالقدرات الإبداعية والثقافية للمجتمع، وأعربت عن سعادتها بوجودها في مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي. وتناولت د. رحاب الكيلاني محاور عدة تحدثت فيها عن تعريف عام بالسيناريو، والفرق بين السيناريو والفنون الكتابية الإبداعية الأخرى، كما استعرضت أنواع السيناريو وطرق كتابته وبنيته والموضوعات العامة، وكيفية اقتباس الأحداث والأفكار لكتابة سيناريو جيد، ليلقى فيما بعد ذلك نجاحاً وقبولاً، محددة مواصفات معينة لكاتب السيناريو، ومن أبرزها قدرته على إيجاد واختيار قصة جيدة وشخصيات وتحديد الأهداف، ويتخلل ذلك عامل المفاجأة والتشويق من خلال الصراع والعقبات المتلاحقة عبر الحبكة والحوار الداخلي لإيجاد مشاهد تستحق العرض. 
وأشارت إلى أن العمل في مجال كتابة السيناريو يحتاج إلى جانب القدرات الإبداعية للكاتب، وأن يكون صاحب عزيمة وجلد صلد وصبر لخوض التجربة، حيث إن تحويل السيناريو إلى عمل سينمائي أو تلفزيوني هو رهن عمل فريق عمل كامل يديره المخرج والمنتج، مؤكدة أن الموهبة أمر مهم والاجتهاد لتنميتها ضرورة لابد منها.  وعقب ذلك فتح باب الحوار وطرح الرؤى، وقد طرحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد رؤيتها حول تحويل الأعمال الأدبية إلى أعمال مرئية سواء كانت أفلاماً أو مسلسلات، وكون هذا التحويل قد يفقد العمل الأدبي الكثير من جوانبه التي من الممكن أن تحدث فارقاً في جودة العمل الإبداعي الأصلي والعمل المرئي، ومدى حرية كاتب السيناريو في التغاضي عن بعض جوانب العمل الأصلي، وإضافة جوانب أخرى ليوائم السيناريو إمكانية التنفيذ. وفي نهاية الورشة قدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان الشكر للدكتورة رحاب على ما قدمته من معرفة وعلم للحضور يساهم في إطلاق طاقاتهم الإبداعية في مجال كتابة السيناريو.

شما بنت محمد
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شما بنت محمد بن خالد
مجلس شما بنت محمد
مجلس شما بنت محمد بن خالد للفكر والمعرفة
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