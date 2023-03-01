«أبراج من ورق» تحصد جائزة «أسماء صديق للرواية الأولى»
أسماء صديق المطوع
1 مارس 2023 21:38
فاطمة عطفة (أبوظبي) أعلن صالون الملتقى الأدبي، أمس الثلاثاء، عن الفائز في النسخة الأولى من جائزة «أسماء صديق للرواية الأولى»، التي أطلقها الصالون بالتعاون مع دار الآداب، جاء الإعلان عن الرواية الفائزة خلال مشاركة الصالون في المؤتمر الصحفي لوزارة الثقافة والشباب بمناسبة انطلاق الشهر الوطني للقراءة في الإمارات اليوم الأول من مارس 2023، والذي عقد في مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، حيث فاز المغربي سعيد رضواني بالجائزة عن روايته «أبراج من ورق»، وذلك من بين 40 رواية.
كما أعلن الصالون عن فتح باب المشاركة في النسخة الثانية من الجائزة، والتي تشمل قسمين هما الرواية الأولى والرواية التفاعلية. يشار إلى أن النسخة الأولى من الجائزة شهدت قيام اللجنة المنظمة للجائزة فور تلقي الترشيحات بالتأكد من أن كل رواية هي الرواية الأولى للمؤلف، وأن الرواية لم يسبق نشرها من قبل، وذلك كمرحلة أولى قبيل بدء عملية التقييم.
ثم خضعت الروايات التي تم قبولها لثلاثة مستويات من القراءة ومن ثم التحكيم تحت إشراف أسماء صديق المطوع، حيث قامت عضوات صالون الملتقى الأدبي بقراءة الترشيحات كخطوة أولى وعمل تقييم لكل منها، وفق استمارة معايير وضعتها اللجنة المنظمة بالتعاون مع دار الآداب.
وتضمن المستوى الثاني من القراءة لجنة مشكلة من الدكتور أحمد عمار أستاذ الأدب العربي الحديث المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والإعلامية فاطمة السردي، والسيناريست عطية الدرديري. أما المستوى الثالث والأخير، فقد تضمن لجنة من الكاتب والمترجم محمد آيت حنا، وأستاذة الأدب المقارن الدكتورة شيرين أبو النجا الناقدة والباحثة والأكاديمية، والسيدة رنا إدريس مديرة دار الآداب، بالإضافة إلى عضوة صالون الملتقى الدكتورة عزة جلال هاشم التي تولت التنسيق بين المحكمين واللجان وعضوات الصالون. وقد وصلت أربع روايات إلى القائمة القصيرة من كل من العراق والمغرب وسوريا واليمن، لتفوز بالجائزة الرواية المغربية التي كتبها سعيد رضواني، وهو قاص من مواليد الدار البيضاء، صدر له – من قبل- مجموعتان قصصيتان وتعد الرواية الفائزة هي أولى رواياته. وسيحصل رضواني على جائزة نقدية قدرها 10 ألاف دولار أميركي، وستُنشر الرواية باللغة العربية، بالتعاون مع دار الآداب، كما ستتولى الدار ترجمتها ونشرها باللغة الإنجليزية.