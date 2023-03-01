جمال سند السويدي يشارك في أمسية الوفاء

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: «إن ما عرفته وعرفناه جميعاً من مناقب فقيدنا الكريم المؤرخ والمفكر المغفور له، بإذن الله تعالى، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة، رحمه الله، والذي أتصور جازماً أننا نحتاج إلى ساعات طويلة وأيام عديدة لنستعرض ما قدمه من خدمات جليلة وتضحيات، ولكن سأحاول هنا وبالوقت المخصص لي أن أنوه إلى ما حققه الفقيد من إنجازات عبر مسيرته وما قدمه من عطاءات وخدمات جليلة، وجهود ومساعٍ خيرة، لتعزيز الدور الحضاري والإنساني، لترسيخ قيم ومفاهيم التعايش والتسامح والسلام والاعتدال، ومد جسور التواصل وتعزيز الحوار والتقارب الحضاري بين أتباع الأديان ومختلف الثقافات».

ألقيت الكلمة خلال أمسية الوفاء التي أقيمت تخليداً لذكرى ومناقب فقيد مملكة البحرين المؤرخ والمفكر المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مساء الثلاثاء 28 فبراير الماضي، في قاعة عيسى بن سلمان الثقافية بنادي الخريجين بمملكة البحرين، بحضور حشد كبير من المسؤولين والسفراء وكبار الشخصيات وعائلة الفقيد وأصدقائه ومحبيه.

وأضاف السويدي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد المرزوقي: «لقد جمعتني بالشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة، رحمه الله، صداقة طويلة مثمرة، بحكم عملي مديراً لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في الفترة من 2004 إلى 2020، وبحكم عمل الصديق الراحل نائباً لرئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي، ورئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، حيث كان هناك تعاون علمي وثقافي مع المركزين لدعم قيم التسامح والتعايش السلمي وبحث مشاكل المنطقة والإسهام في مواجهتها بحلول استراتيجية، فضلاً عن أننا كنا معاً ولفترة طويلة عضوين في منتدى الفكر والثقافة العربي (منتدى عاصفة الفكر)، الذي يجمع نخب الثقافة والعلم والإعلام ومراكز البحوث والدراسات على المستوى العربي لتكون سنداً ودعماً لمتخذي القرار الاستراتيجي في دول الخليج العربي والمنطقة العربية».

وتضمن برنامج الأمسية عدداً من الكلمات عن مناقب فقيد البحرين، بدأت بكلمة رئيس نادي الخريجين عبداللطيف الزياني، وكلمة راعي الأمسية معالي علي الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، وكلمة البروفيسور عبدالله الحواج مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية، وكلمة رئيس جمعية تاريخ وآثار البحرين الدكتور عيسى أمين، الذين أشادوا جميعاً بمناقب الفقيد.

وشهدت الأمسية عرض فيلم قصير عن سيرة الراحل وقصائد شعرية، بالإضافة إلى كلمة لعائلة المغفور له الشيخ خالد بن خليفة، ألقاها الدكتور الشيخ محمد بن خليفة بن دعيج آل خليفة.