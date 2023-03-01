«الثقافة والشباب» تكشف عن فعاليات «شهر القراءة الوطني»

أبوظبي (وام)

كشفت وزارة الثقافة والشباب، أمس، عن فعاليات شهر القراءة الوطني 2023، الذي ينطلق خلال شهر مارس من كل عام، ويعدّ أحد أبرز الأحداث الثقافية المحلية التي تترجم رؤية دولة الإمارات وقيادتها في ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، وتوفير البيئة الخصبة، والبنية التحتية الملائمة لمجتمع المعرفة. ويتضمن الحدث برنامجاً ثقافياً معرفياً متكاملاً يستهدف مختلف فئات المجتمع، ويسعى لتعزيز ثقافة القراءة لتكون عادة يومية أصيلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره كل من مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وموزة إبراهيم الأكرف السويدي، وكيل وزارة تنمية المجتمع، وعبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، والدكتور سعيد خرباش، الرئيس التنفيذي لقطاع الفنون والآداب، هيئة دبي للثقافة والفنون، ومحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، وعدد من القيادات الثقافية في الإمارات.

رؤية الإمارات

وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحفي قال مبارك الناخي: «يعكس شهر القراءة حرص الوزارة على ترجمة رؤية دولة الإمارات وقيادتها في ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، وتوفير البيئة الخصبة، والبنية التحتية الملائمة لمجتمع المعرفة، وخطوة نوعية تستكمل سلسلة المشاريع والمبادرات الثقافية التي أطلقتها الدولة، حيث يشكّل هذا الشهر فرصة مثالية لتكريس ثقافة القراءة وجعلها عادة يومية وإكساب جميع فئات المجتمع المعرفة الأصيلة، من خلال برنامج ثقافي متكامل يشتمل على تنوّع في الفعاليات والبرامج التي تسعى الوزارة من خلالها لتحافظ على إنجازات الدولة الثقافية والفكرية والمعرفية، وتراكم التجارب والخبرات الرامية إلى بناء نموذج حضاري يحتذى به في مجال القراءة والمعرفة».

وأضاف: «أعدّت الوزارة هذا العام برنامجاً ثقافياً متكاملاً يتسم بالشمولية والتنوّع، ويندرج في إطار رؤية مستدامة تشارك فيها مختلف الجهات والمؤسسات الثقافية المحلية الساعية لترسيخ ثقافة القراءة، الأمر الذي يسهم في وضع جميع المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي والإبداعي ضمن أولوية خطط ورؤى الجهات الحكومية والخاصة، ولهذا تولي الوزارة أهمية كبيرة للقراءة باعتبارها السبيل الحقيقيّ والوحيد للمعرفة».

استئناف الحضارة

ومن جهته توجه محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خلال المؤتمر الصحفي بالشكر الجزيل لقيادتنا الرشيدة لدعمهم ولحرصهم على تكريس القراءة كفعل مجتمعي دائم يتشارك به كافة أفراد المجتمع، حيث تتخذ دولتنا القراءة كمدخل لتحقيق الهدف الأسمى لنا جميعاً وهو استئناف الحضارة.

وقال: «يسعدني المشاركة معكم في هذا المؤتمر لإطلاق فعاليات شهر القراءة، هذه المبادرة التي تتفرد بها دولتنا وتعكس مدى الاهتمام الكبير بالقراءة لدى قيادتنا».. لافتاً إلى أنه «كجزء من هذا الجهد الوطني عملت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على تجهيز حزم متنوعة من الفعاليات والبرامج القرائية، لتعزيز القراءة لدى طلبتنا وجعلها أسلوب حياة مستداماً لديهم، ونستهدف من خلال هذه البرامج 267 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية».

جدول الفعاليات

ويتضمن جدول الفعاليات المزمع عقدها خلال شهر القراءة إطلاق مبادرة جديدة ضمن سلسلة مبادرات «أبدع»، هي «أبدع قراءة»، وهي مبادرة وطنية جديدة تقدِّم بموجبها الوزارةُ منحاً ماليةً لدعم وتمكين المشاريع والمبادرات القرائية الوطنية التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة القراءة عادة يومية بين أفراد المجتمع الإماراتي، وذلك ضمن شروط ومعايير عامة يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وتهتم المبادرة التي تستهدف الصالونات الأدبية وأندية القراءة ومشاريع القراءة الفردية بنشر الوعي بأهمية ودور المشاركة المجتمعية في تعزيز ثقافة القراءة في الدولة، وتقدير جهود الصالونات الأدبية، وأندية القراءة، وجمعيات النفع العام، والأفراد المستقلين، وأصحاب المشاريع الصغيرة المتميزين والاحتفاء بإنجازاتهم وإسهاماتهم في تعزيز حب وممارسة القراءة بين أفراد المجتمع، إضافة إلى إثراء ورفد المنظومة الثقافية في الدولة بالمشاريع والمبادرات القرائية القائمة على أسس علمية ومنهجية واضحة، وضمان استدامة الجهود والمشاريع الوطنية لترسيخ وتعزيز ثقافة القراءة في المجتمع.

وبما يعكس سعيها لتوفير مصادر المعرفة لجميع فئات المجتمع، عملت الوزارة بالتعاون مع شركائها من المكتبات التجارية في الدولة على تقديم خصومات على الكتب، حيث تضم قائمة المكتبات المشاركة كلاً المكتبة المتحدة، بوردرز، دار ملهمون للنشر والتوزيع ذ.م.م، مشاريع المجرودي ش. ذ. م. م، مكتبة الصفا.

كما أعلنت الوزارة وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة دبي للثقافة، وهيئة الشارقة للكتاب عن تنظيم معرض الكتاب المخفّض، الذي سيوفر للجمهور كتباً بأسعار رمزية تتراوح بين (3 إلى 10 دراهم)، يقام في المكتبات العامة الكبرى في إمارات أبوظبي، ودبي، والشارقة على مدار أسبوع، وذلك بهدف نشر ثقافة المشاركة المجتمعية في تعزيز ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع وتيسير اقتناء الكتب على كافة أفراد المجتمع.

مؤشر الإمارات

يتم خلال فعاليات الشهر، وبالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الإعلان عن بدء قياس مؤشر الإمارات الوطني للقراءة 2023 وهو مؤشر استراتيجي يهدف إلى قياس واقع القراءة بين أفراد المجتمع المحلي، ويسعى لدعم وتمكين الجهات المعنية بالقراءة من تنفيذ وتطبيق السياسات والخطط التنموية لتعزيز ثقافة القراءة، حيث يتم حالياً العمل على تنفيذ المؤشر بالتعاون مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين، وهم مركز أبوظبي للغة العربية، وجامعة زايد، ومبادرة تحدّي القراءة العربي، ضمن محاور مختارة تتم تغطيتها ضمن ثلاث استبانات، الاستبانة الأولى تستطلع رأي الجمهور حول عادات وميول القراءة في المجتمع المحلي، والثانية تهتم باستطلاع رأي الأدباء والكتّاب حول مكانة الأدب الإماراتي ومعدل واتجاهات القراءة فيه، فيما تستكشف الاستبانة الثالثة رأي الجمهور حول القراءة المبكرة لدى الأطفال في الدولة. وسيكون الجمهور على موعد مع مجموعة متكاملة من الفعاليات والأحداث الثقافية التي تشارك فيها 11 جهة حكومية وخاصة