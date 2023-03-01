معرض وندوة إعلامية في ندوة الثقافة والعلوم

دبي (الاتحاد)

افتتح محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، معرض «هُنا»، تنظيم ندوة الثقافة والعلوم، بالتعاون مع قسم الإعلام التطبيقي في كليات التقنية العليا، بحضور بلال البدور رئيس مجلس الإدارة، وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس، ود.صلاح القاسم المدير الإداري وعلي الشريف والمهندس رشاد بوخش أعضاء مجلس الإدارة، وعبدالله الشرهان، ود. عبدالرزاق الفارس، ود. عبدالخالق عبدالله، والعميد المساعد لكليات التقنية العليا د. محمد العمري، الذي أعرب عن شكره وجزيل التقدير لندوة الثقافة والعلوم على ما قدموه من دعم وتسهيل لمعرض الهيئة التدريسية من قسم الإعلام التطبيقي في كليات التقنية العليا ونخبة من الأكاديميين والمتخصصين.

وأشاد محمد المر بتنوع الأعمال وعمق رؤيتها وارتباطها بالتراث والموروث الإماراتي، وفي الوقت نفسه أكد على أهمية تنمية إبداعات أعضاء هيئة التدريس التي تسهم في الوقت نفسه في تطوير إمكانات الطلاب وتحفزهم على الابتكار والإبداع.

ضم المعرض أعمالاً فنية متنوعة للكادر الأكاديمي، تنوعت بين رواة قصص ومبتكرين ومفكرين متعددي التخصصات وذوي الخبرة في التعليم والصناعات الإبداعية من شتى المجالات. وتسعى الهيئة التدريسية في قسم الإعلام التطبيقي لخلق تجارب إبداعية مع الطلبة تسلط الضوء على أعمال مفاهيمية خارج الفصل الدراسي، بالإضافة إلى السعي لاستكشاف مجالات جديدة في العالم الإبداعي. كما ضم المعرض أعمال التصوير والتصميم والرسم وأفلام قصيرة والتصميم التفاعلي. ويعكس المعرض تأثير الثقافة الإماراتية وحضورها رغم الثقافات المتنوعة للكادر الأكاديمي.



مستقبل كليات الإعلام

عقب المعرض افتتح علي عبيد الهاملي فعاليات ندوة «مستقبل كليات الإعلام ومتغيرات سوق العمل» بالتعاون مع الرابطة العربية لعلوم الإعلام والاتصال، مؤكداً أن استضافة هذه الندوة راجع لأسباب عدة، منها أنه خريج إحدى كليات الإعلام في زمن كانت فيه دراسة الإعلام وافداً جديداً على الجامعات، والبعض يعد الدراسة فيها ترفاً وليست علماً أو شغفاً، وثانياً أن حرفة الإعلام أدركته وهو طالب على مقاعد الدراسة كاتباً في مجلة أخبار دبي، ثم مذيعاً في تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من دبي، وثالثاً لأن ندوة الثقافة والعلوم وجدت لتكون وسيلة اتصال بين أفراد المجتمع وفئاته، ولذا هي الأجدر باحتضان هذه الندوة التي مبحثها الأساسي الاتصال والعلوم.

وأضاف الهاملي أن هذه الندوة تأتي في توقيت لم يعد فيه العالم قرية صغيرة، فحتى مصطلح قرية صغيرة أخذ يتراجع أمام تطور وسائل الاتصال واتساعها.

وذكرت د. مثاني حسن، ممثل الرابطة العربية، أن الرابطة شبكة للباحثين في مختلف الدول العربية تضم باحثين في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتهتم بالبحث العلمي.

أدار الندوة أستاذ الإعلام السعودي د. سعيد بن صقر، مؤكداً أهمية الموضوع وضرورته في ظل التحديات المتلاحقة والتطور التقني الهائل، الذي يؤثر على الصورة الذهنية للإعلام ويؤصل لمفاهيم وأطر حديثة.

وأشاد بلال البدور بمداخلات الندوة، وأشار إلى أهمية تأهيل وتدريب وإتاحة الفرص أمام خريجي كليات الإعلام وبمختلف تخصصاته، وضرورة إعداد خريجي الإعلام ليس فقط تقنياً ولكن لابد من صقل مهاراتهم المعرفية بمختلف تنويعاتها.

