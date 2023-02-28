لوحة «السلام» عمل مشترك بين «خولة للفن والثقافة» وفنان ياباني

أبوظبي (وام)

استضافت «خولة للفن والثقافة»، الفنان والخطاط الياباني الشهير جويشي يوشيكاوا، الحاصل على العديد من الجوائز العالمية، وذلك ضمن سعيها لاستقطاب الفنانين العالميين لدولة الإمارات، ومن منطلق حرصها على تعزيز التواصل والتلاقي الثقافي والفني بين شعوب العالم.

وقدمت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، رئيس خولة للفن والثقافة، في هذه المناسبة، وبالتعاون مع الخطاط الياباني جويشي يوشيكاوا، لوحة فنية خطية كلاسيكية حملت عنوان «السلام» باللغة العربية واليابانية، وذلك ضمن احتفالية نظمتها خولة للفن والثقافة بحضور وفود دبلوماسية.

وأعربت سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي عن سعادتها باستضافة الفنان والخطاط الياباني الشهير جويشي يوشيكاوا الذي يعكس جهود خولة للفن والثقافة في المساهمة في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب ومنارة للأدباء والكُتَّاب والمفكّرين والباحثين والفنانين من مختلف أنحاء العالم. وأكدت حرص «خولة للفن والثقافة» على استضافة المبدعين والفنانين العالميين بهدف تعزيز التفاعل الفني والثقافي والحضاري، والتقاء الفنانين مع بعضهم بعضاً والفنون بأشكالها، وتوفير المنصة الثقافية المناسبة لتبادل الأفكار والإبداعات، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بجماليات فن الخط الذي يبدع فيه الخطاط الياباني الشهير جويشي يوشيكاوا. وأوضحت سموّها أن لوحة «السلام» تحمل أبعاداً أوسع من كونها عملاً فنياً مشتركاً هدفه تسليط الضوء على جماليات الخط العربي والياباني، فهي رسالة تسامح وسلام تنطلق من دولة الإمارات عاصمة المحبة والأخوة الإنسانية، رسالة تؤكد أهمية الثقافة والفن في تحقيق تلاقي الحضارات لبناء مستقبل أفضل للبشرية.