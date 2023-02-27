سلطان القاسمي يشهد حفل ختام مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي

الشارقة (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس في قصر الثقافة بالشارقة حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي الذي تنظمه دائرة الثقافة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة، بتكريم الفائزين والفائزات بجوائز الدورة الرابعة للمهرجان. وفازت بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، فرقة مسرح الشارقة الوطني من دولة الإمارات عن مسرحية «زغنبوت».

وفاز بجائزة أفضل ممثل دور أول الفنان محمد العجمي عن دوره في مسرحية «سدرة الشيخ»، وذهبت جائزة أفضل ممثل دور ثان للفنان فيصل حسن رشيد عن دوره في مسرحية «غجر البحر».

وحصلت على جائزة أفضل ممثلة دور أول الفنانة بدور عن دورها بمسرحية «زغنبوت»، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة دور ثان للفنانة لمياء الشويخ عن دورها في مسرحية «يا خليج».. وحصل على جائزة أفضل تأليف مسرحي الكاتب إسماعيل عبد الله عن مسرحية «زغنبوت». وكانت جائزة أفضل إخراج من نصيب الفنان محمد العامري عن مسرحية «زغنبوت».

وذهبت جائزة أفضل مؤثرات صوتية وموسيقية إلى مسرحية «سدرة الشيخ»، بينما نال جائزة أفضل إضاءة الفنان فيصل عبيد عن مسرحية «عنقود العنب».. وذهبت جائزة أفضل ديكور إلى مسرحية «يا خليج»، وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة الفنان الإماراتي أحمد الجسمي عن دوره في مسرحية «زغنبوت».

مبادرات متواصلة

كان مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته لهذا العام 2023م قد افتتح في 20 فبراير الماضي، بمسرحية النمرود لصاحب السمو حاكم الشارقة، وذلك على مسرح أكاديمية الشارقة للعلوم الأدائية، وتواصلت بعدها العروض على مسرح قصر الثقافة، حيث شاركت وتنافست على جوائز المهرجان كل من : مسرحية «الهود» لفرقة مسرح الشباب من المملكة العربيَّة السعوديَّة، ومسرحية «يا خليج» لفرقة جلجامش من مملكة البحرين، ومسرحية «زغنبوت» لفرقة مسرح الشارقة الوطني من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومسرحية «عنقود العنب» لفرقة المسرح العربي من دولة الكويت، ومسرحية «غجر البحر» لفرقة قطر المسرحيَّة من دولة قطر، ومسرحية «سدرة الشيخ» لفرقة صلالة للفنون المسرحيَّة الأهليَّة من سلطنة عمان.

وألقت الدكتورة نوال بن إبراهيم رئيسة لجنة التحكيم كلمة في بداية حفل الختام أعربت فيها عن بالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعم سموه المتواصل للمسرح الخليجي والعربي، والإسهام الكبير لمبادرات سموه المتواصلة بتطوير المسرح وفنانيه في منطقة الخليج ومختلف الدول العربية.

وأثنت اللجنة على الدور البارز الذي تلعبه دائرة الثقافة بالشارقة في تنظيم المهرجان بفعالياته المتنوعة، من الورش الفنية والملتقيات والعروض، مما أسهم في تطور مستويات المسرحيات التي قدمت، مما يعكس أهمية المهرجانات والورش المتخصصة، في تطوير أداء الفنانين بمختلف تخصصاتهم، وجعل المهرجان تظاهرة فنية لافتة في الواقع المسرحي الخليجي والإماراتي.

وأشارت رئيسة لجنة التحكيم إلى الأعمال الجيدة التي قدمت على مدار أيام المهرجان، والتي تفاوتت من حيث العروض والرؤى الإخراجية، وإبراز البيئة الخليجية في قراءة للماضي والحاضر والمستقبل، مؤكدةً أهمية دعم المواهب الجديدة من الشباب والذين برزوا في عدد من المسرحيات.

حضر حفل الختام إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من: الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات، وعدد من المسؤولين والفنانين المسرحيين والأكاديميين والإعلاميين وجمهور المسرح.