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برعاية محمد الشرقي.. الإعـلان عـن منحة «البدر»

برعاية محمد الشرقي.. الإعـلان عـن منحة «البدر»
28 فبراير 2023 02:25

الفجيرة (وام)

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وضمن مبادرة البدر - في حب النور المبين محمد صلى الله عليه وسلم ـ أعلنت حكومة الفجيرة عن منحة «البدر» المالية، التي تهدف إلى دعم مشاريع الكتابة قيد التنفيذ والنشر عن سيرة النبي محمد، أو دراسات حول جوانب من حياته ومناقبه.
تتضمن المنحة ثلاثة فروع هي، السيرة بلغة عربية أدبية معاصرة تبين إنسانية الرسول الأعظم، وعالمية الرسالة التي حملها في قالب أدبي قريب من الرواية من 40000 إلى 60000 كلمة. وديوان شعر في مديح النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقه، مراحل حياته، مواقفه، حكمته، سلوكه، معاملاته في ديوان شعري من 100 إلى 150 صفحة. والسيرة النبوية للأطفال واليافعين، بلغة بسيطة شائقة، ومعالجة مبتكرة ومحببة، تعريفاً به، وتمثلاً بأخلاقه ومواقفه، في كتاب أو سلسلة كتيبات تتضمن 10000 إلى 15000 كلمة.
وتمنح لكل فرع من فروع المنحة 150000 درهم، حيث سيتم ترشيح ثلاثة أعمال في كل فرع من فروع المنحة، يحصل كل منها على 25000 درهم كمنحة للكتابة. ويحصل العمل الفائز بين الأعمال المنجزة الثلاثة على 75000 درهم إضافي.
وللمشاركة والاطلاع على شروط المشاركة في المنحة وتقديم الأعمال ومتابعتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.albdr.ae، علماً بأن آخر موعد لاستلام الترشيحات هو 24 أبريل 2023، على أن ترسل الأعمال المرشحة إلى البريد الإلكتروني: grant@albdr.ae.

محمد الشرقي
الفجيرة
البدر
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم
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