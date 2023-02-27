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ثقافة

«محمد بن راشد للمعرفة» و«مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية» يبحثان سبل التعاون

«محمد بن راشد للمعرفة» و«مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية» يبحثان سبل التعاون
28 فبراير 2023 00:18

 بحث وفد «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» خلال زيارته لـ«مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية» سبل التعاون لدعم الشباب وتطوير اللغة العربية، إضافة إلى إمكانية إطلاق مشاريع مشتركة تسهم في تعزيز الزخم المعرفي بين شريحة الشباب بما يسهم في إحداث تغيير إيجابي في واقع استخدام اللغة العربية.

كما بحث الجانبان إمكانية تنمية الدور المعرفي للغة العربية حول العالم والعمل على مشاركة أكبر عدد من الأشخاص حول العالم في استخدام اللغة العربية.ترأس وفد المؤسسة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، الذي التقى بمقر المجمع في العاصمة السعودية الرياض الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وتم خلال الزيارة أيضاً استعراض مجموعة من المبادرات، التي تقوم بها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لتعزيز دور اللغة العربية، ومنها مبادرة «بالعربي» إحدى المبادرات التي تركز على تقديم فعاليات متنوعة عبر قنوات الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وترسيخ حضور اللغة العربية، ومبادرة «مركز المعرفة الرقمي» وهو أكبر منصة عربية مفتوحة وحاضنة للمحتوى الرقمي، تتيح بيئة مجانية للمؤسَّسات لمشاركة المحتوى الرقمي ما يساعد على تعزيز حضورها في بيئة الإنترنت.

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