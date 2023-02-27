إعلان الفائزين بمسابقة «النخلة بألسنة الشعراء 2023»
إعلان الفائزين بمسابقة «النخلة بألسنة الشعراء 2023»
27 فبراير 2023 23:25
أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن أسماء الفائزين بمسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» بدورتها السابعة (2023) التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وجاءت النتائج على النحو التالي: الفئة الأولى (الشعر الفصيح) 1- المركز الأول: فاز به الشاعر أشرف محمد عبدالعزيز محمد، عن قصيدة بعنوان «جُمَّار». 2- المركز الثاني: فازت به الشاعرة حوراء علي يوسف الهميلي، عن قصيدة بعنوان «غنيةٌ ما غادرتْ عُشَّ فمي». 3- المركز الثالث: فازت به الشاعرة ريم ياسين قزيز، عن قصيدة بعنوان «قِنوانٌ باذِخَةُ المَجد».
الفئة الثانية (الشعر النبطي) 1- المركز الأول: فاز به الشاعر يوسف عبيد خميس الفلاسي، عن قصيدة بعنوان «باسقة الجبين». 2- المركز الثاني: فاز به الشاعر صالح عوض عايد النبع، عن قصيدة بعنوان «أم الخير». 3- المركز الثالث: فاز به الشاعر صالح بن علي بن محمد الحاتمي، عن قصيدة بعنوان «عروس الرَّمْل».
حيث بلغ عدد المشاركين الإجمالي في المسابقة بدورتها السابعة 716 شاعراً وشاعرة يمثلون 17 دولة عربية نَظَمُوا قصائدهم ضمن فئتين، الفئة الأولى للشعر الفصيح والفئة الثانية للشعر النبطي، في حب النخلة وفضلها وأثرها. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام الجائزة عقب استلام نتائج تقييم الأعمال الشعرية المشاركة من قبل لجنة تحكيم متخصصة بالشعر الفصيح والشعر النبطي والنقد الأدبي. وأضاف أمين عام الجائزة أن مسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» تهدف إلى توظيف الشعر النبطي والشعر الفصيح كوسيلة مهمة في تنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر من الناحية التراثية والزراعية والغذائية والاقتصادية. وتعزيز ثقافة نخيل التمر لإحياء أحد أغراض الشعر (وصف شجرة النخيل) ورفد المكتبة العربية والساحة الشعرية بنوعية مميزة من القصائد في حب النخلة، وتشجيع الشعراء على إبداع وكتابة قصائد نوعية وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتنافس بطريقة شفافة من خلال تسليط الأضواء على تجارب الشعراء الفائزين بالمسابقة.