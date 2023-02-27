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ثقافة

33 فعالية لـ«مكتبات الشارقة» في فبراير

33 فعالية لـ«مكتبات الشارقة» في فبراير
27 فبراير 2023 22:41

الشارقة (الاتحاد)

تستضيف مكتبات الشارقة العامة سلسلة من الفعاليات التعليمية والترفيهية في فبراير الجاري، تسعى من خلالها إلى تعزيز الصحة والرفاهية والمشاركة المجتمعية بين مختلف الفئات، وتهدف إلى تثقيف الجمهور وإشراكه في مواضيع مهمة مثل الاستدامة والتكنولوجيا والصحة العقلية والعاطفية وتعلم اللغات.
ومن خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل والجلسات التفاعلية، ستتاح للأفراد فرص لتطوير حلول إبداعية وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم، والعمل لتأسيس مستقبل أكثر مسؤولية واستدامة.

6 فعاليات بمكتبة الشارقة

وتنظم مكتبة الشارقة العامة 6 فعاليات في فبراير، منها «بيئة عمل صحية»، و«يوم انسحاب الطباشير الملون»، و«تغير المناخ»، و«دمج الأطفال المعاقين في التعليم»، و«الأمن الغذائي.. استراتيجية مستدامة في وجه التحديات» و«المدن المستدامة»، التي تتناول العديد من الموضوعات المهمة مثل تعزيز الصحة والرفاهية والاستدامة والتعليم والمشاركة المجتمعية.

فعاليات مكتبة خورفكان

وتنظم مكتبة خورفكان العامة أيضاً 6 فعاليات متنوعة، تؤكد من خلالها أهمية الالتفات إلى القضايا البيئية، وتطوير الشخصية، حيث تقيم جلسة بعنوان «إدارة ضغوط العمل»، وورشة «كوكب البلاستيك»، التي ترفع الوعي لدى الأطفال حول الضرر الذي يلحقه البلاستيك بالكوكب. أما ورشة «التنفس تحت الماء»، فتثقف الجمهور حول كيفية حماية البيئة المائية، ومن خلال ورشتي «صناعة تغيير الشخصية»، و«العبور نحو المستقبل»، يتعرف المشاركون على أفضل الممارسات التي يتمكن بها الناس من السيطرة على ضغوط الحياة.

مكتبة كلباء العامة

أما مكتبة كلباء العامة، فتستضيف 5 أنشطة تفاعلية للمجتمع، كل منها مصمم للتثقيف والترفيه والمشاركة، بدءاً من التكنولوجيا لتعزيز ثقافة العمل لدى الشباب، إلى التعرف على فوائد عضوية المكتبة، حيث تهدف ورشة «التكنولوجيا لتعزيز توظيف الشباب» و«الابتزاز الإلكتروني» و«الدائرة العقلية» إلى مساعدة الشباب على فهم الطرق التي يمكن من خلالها استخدام التكنولوجيا للعثور على عمل، والحماية من عمليات الاحتيال والاحتيال عبر الإنترنت، والمشاركة في مناقشات هادفة حول الصحة العقلية والنفسية. وفي الوقت نفسه، توفر «زينة حوض السمك من الألف إلى الياء» فرصاً للأفراد للتعرف على الحياة المائية، وحمايتها من التلوث.

أنشطة وورش مكتبة الذيد

وتعمل مكتبة الذيد العامة على تعزيز الإبداع والوعي البيئي والصحة العقلية من خلال 4 فعاليات، تنظمها على قائمة برامجها التوعوية والتثقيفية، بما في ذلك «التفكير التصميمي» و«الاستثمار في الورقة الخضراء» و«الأمومة من دون مواد حافظة» و«النزاهة». وتهدف البرامج إلى توفير منصة للأفراد لتطوير حلول إبداعية، وتثقيف الجمهور حول حماية البيئة، وزيادة الوعي حول الصحة النفسية للأمهات، وتطوير مهارات العمل الجماعي والقيادة، بما يلهم الأفراد لاتخاذ إجراءات نحو مستقبل أكثر إبداعاً ومسؤولية واستدامة.

دبا الحصن.. 6 فعاليات

وتلتقي مكتبة دبا الحصن العامة بأفراد المجتمع من خلال 6 فعاليات تعليمية وترفيهية، من «اصنع الخبر» إلى «أفكار ملونة تلوِّن درسك»، حيث يتعلم الحضور ويستمتعون من خلال ورشة «اصنع نظامك الغذائي الخاص بنفسك» ليكونوا أكثر دراية بما يحفظ صحتهم، بينما تزيد جلسة «خمس لغات يجب أن نتعلمها» من الوعي بأهمية تعلم اللغات العالمية. ولأولئك الذين يتطلعون إلى تعزيز مهاراتهم المهنية، تنطلق جلستان تفاعليتان بعنوان «إدارة العلاقات المهنية في بيئة العمل المشترك» و«الدراسة الفعالة».

أنشطة تعليمية بوادي الحلو

وتستضيف مكتبة وادي الحلو العامة 6 أنشطة تعليمية وإبداعية، منها «تعرف على شعاع» حول الطاقة النظيفة، و«الاستدامة والاستثمار الزراعي»، و«لا تغلق الباب قبل وقته» حول تربية الأطفال المبتكرين، و«ابتكر مع البلاستيك»، والتي تهدف إلى إلهام المجتمع وتمكين الزوار من خلال التعليم والإبداع.

مكتبات الشارقة العامة
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