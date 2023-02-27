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ثقافة

عودة برنامج الشيخ محمد بن خالد القرائي حضورياً

عودة برنامج الشيخ محمد بن خالد القرائي حضورياً
27 فبراير 2023 18:49

هويدا الحسن (العين)

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بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد أطلقت مكتبة أجيال المستقبل برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي الرائد ضمن مشروع مكتبة أجيال المستقبل من مقرها الجديد بمدينة العين منطقة المويجعي، بحضور كبير من أعضاء المكتبة لكل من قاعة براعم، تاج وإمارة في افتتاح مميز وبحضور أكثر من عشرين متطوعاً.
هذا وتوافد الأعضاء احتفاء بالعودة من مدينة العين ومن باقي إمارات الدولة، وتواجدوا في قاعات المكتبة بحماس وفعالية، كما شارك نادي الفجيرة العلمي بالحضور معبرين عن سعادتهم بالحدث الثقافي.
والجدير بالذكر أن الافتتاح الرسمي للمقر الجديد يوم الأحد الماضي جاء متزامناً مع قرب انتهاء شهر الابتكار الوطني فبراير، واستعداداً لاستقبال شهر القراءة الوطني مارس 2023.
وأمضى الأعضاء يوماً مليئاً بالتنوع والتشويق، إذ شارك الأعضاء في ورشة العصف الذهني لبرنامج «مكتبة أجيال المستقبل تبتكر» من خلال مسابقة خارج الصندوق.
وتحظى مكتبة أجيال المستقبل بالدعم المستمر من الشيخة الدكتورة شما منذ أن أطلقت برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي أول مرة في عام 2005 كأول برنامج قرائي متخلصص للأطفال والناشئة. وظل البرنامج يعمل بفعالية على مدى 18 عاماً، وواصل العمل يومياً خلال فترة الجائحة افتراضياً ليكسر حاجز المكان مجتازاً المسافات إلى باقي إمارات الدولة وخارجها.
وتأتي إعادة الافتتاح لتكون محطة انطلاق جديدة للبرنامج من خلال عودته حضورياً في المقر الجديد لجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، وقد أعدت مكتبة أجيال المستقبل برنامجاً متميزاً لأعضائها شمل مجموعة من الورش التي قدمت لأول مرة، ومجموعة من الفعاليات والأنشطة القرائية والتفاعلية الجاذبة، واختتمت فعاليات برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي بسحب على جوائز قيمة مقدمة من رئيس مجلس الإدارة خصصت لأعضاء المكتبة احتفاء بعودتهم إلى مقاعد مكتبتهم.

شما بنت محمد بن خالد
مكتبة أجيال المستقبل
جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل
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