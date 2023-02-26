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ثقافة

مكتبة محمد بن راشد تنظم معرض «الابتكار وحي الإمارات»

جانب من الجلسة الحوارية (من المصدر)
27 فبراير 2023 01:16

 دبي (الاتحاد)

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نظمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع «منى» لتنظيم المعارض، معرض «الابتكار وحي الإمارات»، بمشاركة أكثر من ثلاثين فناناً تشكيلياً من الإمارات والوطن العربي، وحضور جمهور كبير من المهتمين بهذه النوعية من الفن، وذلك حتى الثالث من شهر مارس المقبل.
وعرض الفنانون التشكيليون، مجموعة من لوحاتهم التي عكست المكانة العالية التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في الابتكار والإبداع ومختلف مجالات الحياة العمرانية والتكنولوجية والفكرية، حيث احتوت كل لوحة على عنصر أو أكثر مأخوذ من البيئة الإماراتية والتراث والطبيعة، كالرمال والتمر والقهوة والتلي (النسيج التقليدي)، لتساهم هذه العناصر في ابتكار شكل اللوحة النهائي والتداخل معها بشكلٍ متناسق أضفى على المعرض رونقاً وجمالاً خاصّاً.ويطلق على هذا النوع من الفن «كولاج»، والذي يعتمد على قص ولصق الخامات المختلفة في تشكيل عمل فني جديد قريب من التجريدي المطور، وسمّي بهذا الاسم من قبل الفنان الفرنسي جورج براك والفنان الإسباني بابلو بيكاسو، ثمّ تطور وأصبح جزءاً من فنّ العمارة وهندسة ديكور المجسمات في جميع الميادين.
جلسة حوارية
 عقب افتتاح المعرض، عقدت جلسة حوارية بعنوان «مؤثرات إنتاج الابتكار في اللوحة الفنية»، أدارها الإعلامي جاسم الزعابي، بحضور الدكتورة كريمة الشوملي، الأستاذة في كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، والفنان عبد الجبار ويس، مسؤول الفنون في عمادة شؤون الطلبة بجامعة القاسمية.
وتضمنت الجلسة، التي شهدت حضوراً وتفاعلاً كبيرين، تغذية الصورة الخيالية لدى الفنان لتكوين اللوحة، وأدوات الفنان الناجح ومهارته في استخدام خياله أثناء تشكيل اللوحة، كما تمت مناقشة التطور الكبير الذي طرأ مؤخراً على العمل الفني في إنتاج لوحة مبتكرة تتداخل فيها عناصر متنوعة، بالإضافة إلى طرح فكرة الخروج عن المألوف في العمل الفني وانعكاسه على جودة العمل الفني.

مكتبة محمد بن راشد
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