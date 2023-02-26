الإثنين 27 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«غجر البحر» والمُساومةُ المُرّة

ملصق مسرحية غجر البحر (من المصدر)
27 فبراير 2023 01:16

إبراهيم الملا (الشارقة)

أخبار ذات صلة
الكويتية جنان الشريف رئيساً جديداً للبرلمان العربي للطفل
1264 طفلاً في حضانات الشارقة

في إطار مشهدي وتعبيري بدا تجريبياً صرفاً في توليفته السينوغرافية وبنائه السردي، ومفارقاً لما تم تقديمه من عروض انتمت في غالبها للمسرح الشعبي بأجوائه الفلكلورية والتراثية، قدمت فرقة قطر المسرحية، مساء أمس الأول، بقصر الثقافة في الشارقة، ضمن عروض الدورة الرابعة من مهرجان المسرح الخليجي، عرضها (غجر البحر)، من تأليف: طالب الدوس، وفكرة وإخراج: ناصر عبدالرضا، ورأينا منذ بداية العرض تسيّد الطابع التغريبي والشكل الرمزي المتعلقين بالزمان والمكان، وذلك من خلال نوعية الأزياء المبهمة، وطبيعة الديكورات الغرائبية وكذلك تصميم الرقصات الإيمائية (الكوريغراف) المتداخلة مع بيئة بحرية مفتوحة على التأويل البصري والذهني، حيث نرى مجموعة من الراقصين بملابسهم الأقرب للكائنات البحرية وهي تترجم صخب الموسيقا إلى تنويعات جسدية توحي بظهور أحداث قادمة ومريبة، ستتكشّف تدريجيا أمام المشاهد، عندما تخرج امرأة غجرية – الفنانة روان حلّاوي، بملابسها الزاهية وهي تمشي بدلال أمام مجموعة من صيادي الأسماك الفرحين بوجودها بينهم، وفي الطرف المقابل نرى زوج المرأة الغجرية المدعو باسم (بحري)، الفنان فيصل رشيد، وهو يقوم فزعاً من نومه إثر كوابيس داهمته وجعلته يهذي بتنبؤات مقلقة حول مجريات المستقبل، الأمر الذي يدعو الصيادين للسخرية منه ومن خوفه المبالغ به، ولكن مع توالي الأحداث، وتغيّر الأحوال، يشعر الساكنون قرب الساحل بوجود ظواهر غريبة لم يستشعروها سابقاً، وكان من أهم هذه الظواهر انحسار البحر بشكل مخيف وكبير، ما أدّى إلى تعطل مراكب البحارة عن العمل بعد سقوطها في رمال الساحل، الأمر الذي يخلق لدى الصيادين حالة من الرعب الداخلي وسيطرة الهواجس والوساوس عليهم، ما يدفعهم في النهاية إلى تصديق الشائعة التي تطلقها (غجرية) زوجة (بحري) حول امتلاك زوجها لقدرات خارقة وكرامات وإمكانات خاصة تجعله يتحكم بالطبيعة وبحركة البحر، كما تشيع أيضاً أن زوجها قادر من خلال مناماته وكوابيسه على استعادة الوضع السابق ولكن بشروط تحقق لهما المكاسب الكبيرة، منها حصولها وزوجها على الحصة الأعلى من إيرادات الصيد، ويزداد جشع الزوجة عندما تطالب الصيادين وأهالي الساحل بالانصياع الكلي لها ولزوجها وأن يمتلكا السلطة والنفوذ واتخاذ القرارات الحاسمة في القرية، وإلّا فإن ثمن الرفض سيكون باهظاً، فيخضع الصيادون بعدها للوهم والخرافة، وتدب بينهم الخلافات الشخصية، وتنتشر الفتنة والفرقة في المكان، فيسيطر الغرباء ويتسيدون ويتحكمون في المكان، رغم أن المساومات المطروحة كانت متكافئة لصالح الطرفين في بداية الأحداث ولكنها تصبح مساومة مرّة، وصفقة خاسرة في نهاية الأمر.
عرض (غجر البحر) رغم طموحه التجريبي، وقوة فكرته المتمثلة في كشف عواقب الاستسلام للخرافات وتعطيل العقل، والخضوع للغرائز الفردية بدل الانتباه للمصلحة الجماعية، إلا أنه وقع في فخ الرتابة وتكرار الحبكة في مشاهد كانت بحاجة لتنويعات سردية، ومن المآخذ الأخرى على العرض إقحام المخرج لديكورات زائدة لم تخدم خطاب العمل، بل كانت تمثل عبئاً وثقلاً على السينوغرافيا، مثل المنصة العالية أو المنارة البحرية التي لم يتم استثمارها سوى في المشهد الختامي، إضافة إلى الأخطاء اللغوية الكثيرة، خصوصاً أن الحوارات كانت باللغة الفصحى.

الشارقة
قصر الثقافة
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
زيلينسكي
عربي ودولي
الرئيس الأوكراني يقيل قائداً عسكرياً كبيراً
اليوم 07:14
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.5 درجة يهز سولاويسي الإندونيسية
اليوم 07:09
بايرن يحتفل بالوصول إلى 300000 عضو
الرياضي
بايرن يحتفل بالوصول إلى 300000 عضو
اليوم 02:30
ميسي يضيف ضحية جديدة بالهدف 700
الرياضي
ميسي يضيف ضحية جديدة بالهدف 700
اليوم 01:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©