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ثقافة

دلالات سريالية في أعمال عطاف بنجلون

من أعمال بنجلون (من المصدر)
27 فبراير 2023 01:16

محمد نجيم (الرباط)

تُحدث الأعمال الفنية التي تبدعها النحاتة والتشكيلية المغربية عطاف بنجلون متعة ودهشة لدى المتلقي، نظراً لتشبّعها بأسئلة سريالية قلقة تغوص في أعماق الذات والوجود، كما تحمل في طياتها تساؤلات فلسفية وروحية مُربكة، كما تحمل تناقضات وأبعاداً وأشكالاً تحاكي ما في أعماق الطفولة سعياً منها للبوح بلغة جمالية وإبداعية متفردة، من حيث المواضيع المطروقة أو الأدوات المستعملة، التي تعكس فرادة الفنانة وتمردها على المألوف والنمطي الجاهز في سرديات التشكيل المغربي.
في لوحات الفنانة عطاف بنجلون مفارقات وحوارات سرية بين الصمت والصراخ والمعنى واللامعنى، بين الظلال والعتمة، بين البياض والسواد وفق رؤية تجريدية تطمس كل ما هو ما هو بسيط وسهل لتخرج أشكالها وفق رؤية قائمة على سعة الخيال، فهي تعرّي وتحجب كل ما هو مألوف في الحياة اليومية التي يعيشها الإنسان المعاصر الذي تتقاذفه أمواج العبثية والتشظي والآلام، أعمالها صرخة في وجه هذا العالم الذي تتكرر فيه النكبات والصراعات والحروب والكوارث.

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مفردات غامضة
خلال افتتاح معرضها المنظم في مدينة مراكش، تكشف الفنانة عطاف بنجلون عن مغامراتها في أعمال فنية تضج بالتناقضات والمفارقات وتقول:«ما دمت أتذكر، في ألعاب طفولتي البعيدة، كانت هناك دائماً أجزاء من المواد التي تعاملت معها لإعادة بناء عالم على مقياس خيالي ورؤيتي الخاصة، حيث أبدع أعمالي من بقايا الحديد والخشب، وكل ما أجده أمامي يُعد مصدر منحوتات تستجيب لتطلعاتي ورؤيتي الفنية». أعمالها بحسب الناقد الجمالي غيغي باولوني، أعمال تستقي مفرداتها من السحر والغموض والطلاسم والتمائم، كما تستحضر الفنانة كل ما له علاقة بالطبيعة من خرير المياه وحفيف أوراق الشجر، رغبة منها في الخروج بالمتلقي من عتمة القلق والتساؤل السوريالي، إلى أفق الحياة. منحوتات عطاف بنجلون تمنح المتلقي ما في الحياة من غموض كاشفة، بلغة بصرية، عن ما يعتمل في ذات الإنسان من مشاعر وإيحاءات تعكسها ملامح الوجوه وحركات الأجساد، وعلى كل زائر أن يفسر أعمال الفنانة عطاف بنجلون كما يشاء وفق رؤيته الخاصة لأنها تنطق بالكثير من علامات الاستفهام، أعمال تأخذ ناظرها إلى عوالم تساعد على تحريك ما في المشاعر من جمود.

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