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ثقافة

توقيع وقراءة كتاب «هوامش في المدن والسفر والرحيل»

جانب من الأمسية (من المصدر)
26 فبراير 2023 01:58

دبي (الاتحاد)

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استضافت مكتبة محمد بن راشد، الأربعاء، أمسيةً أدبيةً لقراءة وتوقيع كتاب «هوامش في المدن والسفر والرحيل» للكاتبة الإماراتية عائشة سلطان، بحضور معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ود. محمد سالم المزروعي، عضو في مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد.
وأشاد معالي المر بالجوائز التي انطلقت لهذا النوع من الأدب، ومنها جائزة محمد السويدي لأدب الرحلات الذي أشرف على إصدار مجموعة كبيرة من كتب الرحلات الكلاسيكية والحديثة، مضيفاً أنّ السفر له متعة كبيرة. وتابع «أنيس منصور عندما كان في المطار وسمع إعلان انطلاق الرحلة، قال أشعر كأنني أسمع سيمفونية من سيمفونيات بتهوفن، وهذا يدل على حب الكاتب للرحلة والسفر».
وأضاف معاليه «الكتابة في أدب الرحلات مختلفة اختلافاً كاملاً»، وذكر تجربة الكاتبين اللذين كتبا عن رحلتهما إلى الجزر البريطانية، أحدهما متشائم فنظر إلى الجزر على أنها مكان آثم متهالك، بينما الآخر وبحكم حسه الساخر والكوميدي قدم صورة عن الجزر البريطانية على أنّها مكان لمجموعات سكانية متوافقة يعيشون حياتهم بطريقة طريفة وممتعة؛ لذلك الرحلة تختلف من كاتب لآخر، فالتفاعل مع المكان له خلفيات مختلفة وأبعاد كثيرة، بحسب هدفه من الرحلة.
وأدارت الأمسية الإعلامية منى الرئيسي، بمشاركة واسعة من الكتّاب والمثقفين والأدباء العرب والإماراتيين وزوار المكتبة، حيث استهلت المؤلفة حديثها بتقديم الشكر لمكتبة محمد بن راشد لما تقدّمه من خدمات لزوارها، فضلاً عن إشادتها بالفعاليات الثقافية والأنشطة المستمرة التي تقدمها المكتبة، وانعكاساتها على الواقع الثقافي والأدبي في دولة الإمارات، ثم طرحت بعض الآراء المختلفة للمدن التي زارتها، ومن أبرزها زيارتها إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وذكرت الكاتبة عائشة سلطان، العديد من العوامل الأساسية التي تؤثر على جودة الرّحلة، مثل اختيار الوقت المثالي، والرفيق المناسب للتعرف على المدينة بطريقة ممتعة.

مكتبة محمد بن راشد
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