حضور إماراتي متميز في «مسقط الدولي للكتاب»

سعد عبد الراضي (مسقط)

يشهد معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته السابعة والعشرين، مشاركة إماراتية ثرية، فبالإضافة إلى 32 دار نشر إماراتية مشاركة، توجد مؤسسات ثقافية كبرى في صدر المعرض، من بينها هيئة الشارقة للكتاب، ومركز أبوظبي للغة العربية، وأكاديمية الشعر، وجمعية الناشرين الإماراتيين، وشركة منصة للتوزيع، ومؤسسة كلمات للنشر.

وتستعرض هيئة الشارقة للكتاب في جناحها بالمعرض إصدارات صاحب السمو حاكم الشارقة، بالإضافة إلى منحة الترجمة، وكذلك الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، ومجموعة كلمات، ووكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية، وغيرها من الإصدارات المهمة.

ويشارك مركز أبوظبي للغة العربية في النسخة السابعة والعشرين من معرض مسقط الدولي للكتاب بأكثر من 400 عنوان من إصداراته لمبدعين وكتّاب محليين وعرب، إلى جانب تسلّيط الضوء على أبرز مستجدّات مشاريعه المختلفة بمجالات النشر والترجمة، كما يُشارك كذلك بإصدارات مشروع «كلمة» للترجمة الذي زوّد المكتبة العربية بإنتاجات ضخمة كمّاً ونوعاً مترجمة من 21 لغة من لغات العالم.

إصدارات متنوعة

تدعم جمعية الناشرين الإماراتيين في «مسقط الدولي للكتاب» 35 دار نشر، وما يقارب من 450 عنواناً. كما تدعم شركة منصة للتوزيع، الناشرين الأعضاء في الجمعية، حيث يتمحور عملها إيصال جهود الناشر الإماراتي لجميع المحافل والأحداث في مختلف دول العالم.

أما منشورات القاسمي التي تشهد إقبالاً كبيراً من زوار المعرض، فتعرض 70 إصداراً لصاحب السمو حاكم الشارقة، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الأخرى.

وتعرض أكاديمية الشعر أكثر من 248 إصداراً، من بينها أمير الشعراء وشاعر المليون 9 ومراثي القوافي، وغيرها من الكتب المهمة في الشعر النبطي ودراساته، وما يتعلق بالموروث الإماراتي.

خلال جولة الاتحاد في أجنحة دور النشر الإماراتية، عبّر عدد منهم عن سعادتهم بما يلقونه من دعم من جمعية الناشرين الإماراتيين، وكذلك التنظيم المصاحب للمعرض.