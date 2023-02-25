ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي بالأردن الأربعاء المقبل

الشارقة (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنفيذاً لتوجيهات سموّه بتكريم القامات الأدبية العربية التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، يصل ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي إلى العاصمة الأردنية عمّان في نسخته الثانية عشرة، وذلك في الأربعاء المقبل للاحتفاء بـ 4 أدباء أردنيين هم: الأديبة والناقدة أمينة العدوان، والناقد والمترجم يوسف بكار، والأديب والكاتب علي محمد قطوش، والقاص والروائي محمود الريماوي.

وقال عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «تواصل الشارقة جهودها في تكريم الشخصيات الأدبية العربية تقديراً من صاحب السمو حاكم الشارقة على عطائها الأدبي والثقافي».

وأضاف العويس «الملتقى يحلّ مرة أخرى في الأردن ليجسّد شراكة مثمرة بين وزارة الثقافة الأردنية ودائرة الثقافة في الشارقة».