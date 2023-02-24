السبت 25 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«مسقط للكتاب».. يلقي الضوء على التراث الثقافي العماني

من معرض مسقط للكتاب (أرشيفية)
24 فبراير 2023 22:13

مسقط (وام)
نظم معرض مسقط للكتاب الـ27 جولات للوفود الإعلامية الزائرة التي تعرفت عن قرب على الهوية العمانية الأصيلة.
شملت الجولات المتحف الوطني العماني ومسجد السلطان قابوس الكبير ودار الأوبرا السلطانية.
ونوه جمال بن حسن الموسوي، الأمين العام للمتحف الوطني بسلطنة عُمان، في تصريح لـ«وام»، بالمتحف الوطني الصرح الثقافي الأبرز في سلطنة عُمان، والمخصص لإبراز مكنونات التراث الثقافي لعُمان، منذ ظهور الأثر البشري في عُمان وإلى يومنا الحاضر. وأشار الموسوي إلى تجربة المتحف الوطني العماني في إدارة المتحف بسواعد وجهود عمانية.
وأشاد بالتعاون بين البلدين سواء في تبادل الأفكار والمعرفة والمعروضات وإقامة العرض المتحفي الثابت الذي استضافه المتحف الوطني بتعاون مع متحف اللوفر في أبوظبي.
ومن جهة أخرى تعرف ‏زوار المعرض على دار الأوبرا السلطانية الرافد الثقافي التي تعد منارةً لنشر الفنون والثقافة والفكر، وجسراً للتواصل بين الشعب العماني وشعوب العالم.
وتتسع دار الأوبرا لـ1100 مشاهد، وهي مكونة من قاعة العرض الرئيسية، بالإضافة إلى قاعة أخرى تقام فيها الاحتفالات والمؤتمرات المختلفة وقسم خاص بالإنتاج الفني والأوبرالي.
وقال الدكتور ناصر بن حمد الطائي، مستشار مجلس إدارة الأوبرا السلطانية بمسقط، إن الأوبرا تحتوي على «معرض عمان والعالم» الذي يأخذ زواره إلى رحلة موسيقية يكتشف فيها الأصوات والموسيقى في عمان، ويعرض من خلالها مزيجاً من المعلومات العلمية عن ‏الموسيقى، ويعد معرضاً تفاعلياً يمكن لزواره التفاعل مع الآلات عن طريق اللمس والسمع والأداء ومعرفة تاريخ الموسيقى، ويكشف أسرار وجمال الفن وأبرز الآلات الموجودة في دار الأوبرا السلطانية.
أما جامع السلطان قابوس الأكبر فهو أحد أهم معالم السياحة الدينية في عمان بطرازه المعماري الفريد، وبنقوشه الإسلامية الدقيقة، وتزين صحن المسجد الخارجي قبة كبيرة بها ثريا ضخمة، كما تتزين الجدران أيضاً بنقوش الفسيفساء.
ويضم الجامع مكتبة فيها أكثر من 20 ألف كتاب من أمهات الكتب في كافة فروع العلوم الدينية والشرعية والحديث والفقه وملحق بالمسجد قاعات لتنظيم المحاضرات وعقد الندوات.

أخبار ذات صلة
«السمحة التراثي».. «رَمسة» الأوّلين
الأسواق التراثية.. هنا يتحدث الماضي
معرض مسقط للكتاب
التراث
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (أرشيفية)
عربي ودولي
الإمارات: حان وقت الدبلوماسية الشاملة في أوكرانيا
اليوم 01:15
نواف الأحمد الصباح
عربي ودولي
نواف الأحمد.. مسيرة حافلة بالإنجازات
اليوم 01:15
إحراق الإطارات أمام مصرف خلال تظاهرة في بيروت (أرشيفية)
عربي ودولي
لبنان.. تعليق إضراب المصارف لأسبوع واحد
اليوم 01:15
جندي أوكراني في باخموت
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية على شفا التحول لـ «صراع مُجمد»
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©