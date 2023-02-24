«أبوظبي للغة العربية» يُشارك في «نيودلهي الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يُشارك مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في الدورة الـ31 من معرض نيودلهي الدولي للكتاب، الذي يُقام خلال الفترة من 25 فبراير الجاري إلى 5 مارس القادم.

ويشكّل المعرض منصة ثقافية مهمّة في خريطة المعارض الدولية، سعياً إلى تعزيز صناعة الكتب المتنامية، وتوفير الفرص لعقد اتفاقيات الشراكة بين دور النشر العالمية.

وأكّد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، على أهمية مشاركة المركز في معرض نيودلهي الدولي للكتاب، لإسهامها في ترسيخ تواجده في المحافل والمعارض الدولية والتعريف ببرامجه ومشاريعه النوعية، إلى جانب التواصل الفعّال وإبرام الشراكات مع مؤسّسات معرفية وثقافية ودور نشر دولية لدعم الحراك الثقافي في العالم، والمساهمة في تعزيز صناعة النشر. وقال: نحرص من خلال مشاركتنا على استقطاب ناشرين من أسواق شرق آسيا والهند للمشاركة في دورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وأوضح أن مشاركة مركز أبوظبي للغة العربية في المعرض، تُركّز على استقطاب المزيد من الناشرين المتواجدين في أسواق شرق آسيا والهند للمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، وتستعرض مستجدّات مشاريعه المختلفة بمجالات النشر والترجمة، وتتشارك مع زوّار المعرض الإصدارات الجديدة من الكتب والأعمال المتميّزة.

ويحفل «معرض نيودلهي الدولي للكتاب» بمجموعة واسعة من المؤتمرات والبرامج الأدبية المتعلقة بالنشر، ويشكّل نافذة أمام المشاركين إلى عالم النشر والفكر في منطقة جنوب آسيا، إذ يستقطب مشاركات من كبرى دور النشر في كافة أنحاء العالم. وقد نظّم «معرض نيودلهي الدولي للكتاب» افتراضياً في نسخته السابقة، واجتذب أكثر من 2.8 مليون زائر من 70 دولة حول العالم، و150 عارضاً هندياً ونحو 15 عارضاً أجنبياً.