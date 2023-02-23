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ثقافة

«أبوظبي للغة العربية» يُنظّم «خزانة الكتب»

المبادرة تسعى لتشجيع القراءة لدى الجمهور (من المصدر)
24 فبراير 2023 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

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بعد النجاح الكبير الذي حققته مبادرة «خزانة الكتب» في دوراتها السابقة، يُنظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي النسخة الثالثة من المبادرة في مختلف مراكز التسوّق والجهات الرسمية بإمارة أبوظبي، سعياً للترويج لثقافة القراءة.
ويسعى المركز من خلال مبادراته المتنوعة إلى تحفيز الجمهور على اقتناء أحدث إصداراته في مختلف المجالات، وضمان وصولها إلى أكبر عدد من القرّاء من خلال إتاحتها للبيع لزوّار مراكز التسوّق، إلى جانب تكريس وجود «خزانة الكتب» بشكل متواصل على مدار العام.
وقد انطلقت فعّاليات مبادرة «خزانة الكتب» لهذا العام من مدينة العين في «بوادي مول»، وتستمرّ حتى 22 فبراير، حيث ستستضيفها بلدية العين في الفترة من 20 فبراير إلى 10 مارس، فيما يستضيفها «مول بوّابة الشرق» في أبوظبي من 26 فبراير إلى 13 مارس المقبل. على أنّ تضاف العديد من المواقع الأخرى لاحقاً لاستقبال فعّاليات المبادرة وتفعيل حضورها على مستوى جميع إمارات الدولة.
وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: حرصنا هذا العام على توسيع نطاق مبادرة «خزانة الكتب» لتصبح فعّالية ثقافية سنوية تُقام في مختلف مراكز التسوّق والمواقع الأخرى، بما يتماشى مع رؤية وأهداف المركز لتعزيز ثقافة القراءة وترسيخها لتصبح عادة متأصّلة بين جميع أفراد المجتمع المحلي، وتعريف محبّيها أينما كانوا بمشاريع المركز وأحدث إصداراته في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والمعرفية. سعينا هذا العام إلى ابتكار أساليب جديدة لإيصال الكتاب إلى الجميع، وهو أمر ينتهجه المركز في كافة مبادراته الرامية إلى المساهمة بفعالية في بناء مجتمع قارئ، والتأثير الإيجابي على المشهد الثقافي المحلي والعالمي.
وتستقبل «خزانة الكتب» زوارها يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 ‏مساءً، وتمتد في إجازة نهاية الأسبوع للساعة 12 مساءً، وتتضمن المئات من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية. فيما تتنوّع مجالات الكتب لتشمل: أدب الأطفال والناشئة وأدب الرحلات وتراث وتاريخ الإمارات والخليج العربي والتاريخ والجغرافيا وكتب السيرة والأدب والفنون والألعاب الرياضية والعلوم الطبيعية والدقيقة/ التطبيقية واللغات والعلوم الاجتماعية والفلسفة وعلم النفس والمعارف العامة.

مركز أبوظبي للغة العربية
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