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ثقافة

«أكاديمية الشعر» تشارك في «مسقط الدولي للكتاب»

«أكاديمية الشعر» تشارك في «مسقط الدولي للكتاب»
23 فبراير 2023 21:45

تشارك أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في معرض مسقط الدولي للكتاب 2023، الذي تستمر فعالياته حتى الرابع من مارس المقبل.

وتعرض الأكاديمية في هذه الدورة عبر جناحها مجموعة من إصداراتها التي تتجاوز 240 عنواناً ستكون متاحة لجمهور وزوار المعرض، وتشمل مجموعات شعرية ودراسات نقدية وبحثية في موضوعات أدبية وتراثية متخصصة.

وتعتبر مشاركة أكاديمية الشعر في معرض مسقط الدولي للكتاب هي الأولى لها، حيث تسعى إلى التواصل مع جمهور الشعر، وعرض كل ما هو جديد من إصداراتها لتكون على مسافة قريبة من القراء في سلطة عمان الشقيقة.

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